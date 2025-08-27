Movie Park lässt Fans zappeln – Halloween Horror Festival in den Startlöchern

Die Fans des Freizeitparks warten schon gespannt auf die Informationen zum diesjährigen Halloween Horror Festival. Noch hüllt sich der Movie Park in Schweigen, doch gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Neuerungen. Neue Mazes, neue Monsterdarsteller – was wartet 2025 auf die Besucher?

Hier erfährst du, was schon alles bekannt ist.

Details zum Halloween Horror Festival

In diesem Jahr steigt das 27. Halloween Horror Festival im Movie Park. Passend dazu öffnen die sogenannten “Horrorwood Studios” zum 27. September ihre Tore. Bis zum 9. November kommen Fans dann auf insgesamt 22 gruseligen Eventtagen – tatsächlich zwei weniger als 2024 – im Bottroper Freizeitpark auf ihre Kosten.

Auch interessant: Movie Park verrät Neuerung – noch mehr Besucher profitieren

Der Freizeitpark hat an den Horrortagen jeweils freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr geöffnet sowie sonntags bis 21 Uhr. Zudem wird das Horror Festival auch auf die Donnerstage am 16. und 23. Oktober ausgeweitet.

+++ Freizeitpark-Fans einig – DIESE Attraktion im Movie Park ist so gut, wie nirgendwo anders +++

Insgesamt 280 Monsterdarsteller werden in vier Scare Zones – am Horrorwood Boulevard, auf der New Yorker Street im „Acid Rain“, in der Hillbilly Town und am Fear Pier – ihr Bestmöglichstes geben, um den Besuchern einen Schrecken einzujagen. Zudem wird auf der New York Street erneut ein Live-DJ auflegen – vermutlich wie in jedem Jahr Max Bering.

Movie Park deutet weitere Highlights an

Zuletzt war auch immer Stephan Nölle, der Hypnotiseur, mit dabei und einen 4D-Horrorfilm gab es bisher auch – zuletzt „The Conjuring“. Zu Details hüllt sich der Movie Park aktuell allerdings noch in Schweigen. Auf der Webseite steht lediglich, Besucher erwarte noch „vieles mehr“.

Was könnte noch auf Besucher zukommen? Eine neue Live-Show oder Maze vielleicht? 2024 kam neu das bis dato größte Indoor-Horrorhaus Europas – „A Quiet Place“ zu den bekannten hinzu („Hell House“, „Secrets of St. Elmo“, „The Curse of Chupacabra“, „Circus of Freaks“, „Final Stop“, „Murder Museum“ und “The Slaughterhouse”). Auf jeden Fall sollten sich Interessierte hier schnell entscheiden, ein Ticket zu holen, da diese bekanntermaßen immer teurer werden.

Wie bisher gilt auch: Keinen Alkohol mit in den Park nehmen! Es wird Taschenkontrollen geben. Und für die Angsthasen gibt es sicherlich wie in jedem Jahr die Bitte-nicht-erschrecken-Leuchtanstecker.