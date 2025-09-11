Movie Park lässt die Bombe platzen – das hat es beim Halloween-Horror-Festival noch nie gegeben

Es ist angerichtet. Ab dem 27. September ist im Movie Park wieder das große Gruseln angesagt. Bei der 27. Ausgabe des Halloween-Horror-Festivals können sich die Besucher über zwei neue Horrorhäuser (Mazes) freuen.

Dadurch bietet der Movie Park erstmals überhaupt neun Horror-Erlebnisse gleichzeitig an. Jetzt steht auch ein voraussichtliches Datum für den Vorverkauf der Zeit-Tickets zu den Horrorhäusern fest.

Movie Park stellt neue Halloween-Horrorhäuser vor

Das erste der beiden neuen Horrorhäuser heißt – Trommelwirbel“ „Blood Moon Trailer Park“. Der Teaser des Movie Parks lässt einiges erhoffen: „Dieser Ausflug entpuppt sich als blutiger Albtraum-Trip. Fünf Autostunden nördlich von Los Angeles, am Rande des Yosemite National Parks, befindet sich der ‚„’Blood Moon Trailerpark‘. Verlassen, verrottet, vergessen. Kein Empfang, keine Hilfe – nur eine kaum befahrbare Straße, die zum zerfallenen Ort führt. Ein Ort, der schon in den 70ern aufgegeben wurde – offiziell wegen Stromausfällen, inoffiziell wegen ’seltsamer Vorkommnisse'“.

Na, das kann ja heiter werden. Auf Gruselfreunde wartet hinter der Attraktion ein verlassener Trailer Park mit amerikanischen Requisiten auf einer 900 Quadratmeter großen Fläche. Die Erweiterung des Bereichs „Hillbilly Town“ mit einer eigenen Outdoor-Horrorattraktion ist für Gäste ab 16 Jahren geplant.

Das erwartet dich im „Ahoj-Brause Horror Lab“

Im zweiten neuen Horrorhaus, dem „Ahoj-Brause Horror Lab“, erwartet die Movie-Park-Besucher eine Fabrikführung der besonderen Art. „Die beliebten kleinen Tütchen enthalten ganz offensichtlich nicht nur Brausepulver, sondern auch eine große Portion Angst, Schrecken und vor allem Wahnsinn“, macht der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen Geschmack auf die Maze. „Der unfreiwillig einzuschlagende Weg durch die vermeintlich verlassene Anlage führt die Gäste zur Quelle der Brause. Überraschungen und Irrwege inklusive, die jeden Besuch einzigartig machen. Eine Rezeptur, die besser hätte geheim bleiben sollen: Denn hier werden Besucher zu Probanden höchst experimentell anmutender Mischungen.“

Neben den beiden neuen Horrorhäusern sind auch diese altbekannten Klassiker wieder mit von der Partie:

„Hell House“

„Secrets of St. Elmo“

„The Slaughterhouse“

„Circus of Freaks“

„Final Stop“

„Murder Museum“

„A Quiet Place“

Die Zeit-Tickets für die Horrorhäuser können voraussichtlich ab Dienstag (16. September) ausschließlich online über Homepage des Movie Parks gebucht werden. Wie teuer die einzelnen Mazes sein werden, ist noch unklar.