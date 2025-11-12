Nach Halloween-Festival im Movie Park – Besucher haben eindeutige Meinung

„Kaum zu glauben“, ja, aber da ist das Halloween Horror Festival im Movie Park in Bottrop schon wieder vorbei. Der Freizeitpark dürfte sich über den diesjährigen Turnout sicherlich gefreut haben. „Die Zeit rennt schneller, als unsere Monster Euch schnappen können“, läutete der Movie Park das letzte Wochenende des Festivals ein.

Nun, da der Horror-Spaß in diesem Jahr sein Ende gefunden hat, blicken auch die Besucher auf die vergangenen Halloween-Wochen zurück. Wie wohl ihre Meinung zur diesjährigen Ausgabe des beliebten Events ausfällt?

Movie Park: Besucher feiern HHF-Abschluss

Auf Facebook geht eine Nutzerin gleich ins Detail mit ihrer Kritik. Sie war vollauf begeistert. An einem der letzten Festival-Tage konnte sie sich über einen nicht zu vollen Park freuen und auch die Monster „waren super drauf“. Sie seien noch nie so oft erschreckt worden. Dann noch mit der Bandit im Dunkeln fahren. „Circus of Freaks gefällt mir immer noch am besten, ganz besonders die nette Dame mit den schönen Zähnen beim Einlass und der Clown am Ausgang!“

Auch der DJ Max Bering kam wieder gut an. „An der Straße stehen, die Monster bei der Arbeit zusehen und dabei seine Musik hören….. Ich werde es vermissen.“ Doch besonders die neue Maze in Kooperation mit Ahoj Brause scheint es den Fans des Parks angetan zu haben. „Kein Scarefaktor, aber dafür jede Menge Fun.“ Und natürlich ganz viel Ahoj Brause. „Ess muss nicht immer extrem gruselig sein oder schocken…. es kann trotzdem mega unterhalten und war deswegen genial!“

Viele sind begeistert und freuen sich schon auf das HHF 2026: „Es war mal wieder eine glatte 1! Bis nächstes Jahr!“

Movie Park-Besucher beschwert sich über Preisentwicklung

Doch nicht alle Reaktionen fallen so positiv aus. So packt ein Besucher aus, dass er selbst aufgrund der Preise dieses Jahr nicht dabei war. „Die Preise sind ja langsam echt zu krass. Für die Top Mazes pro 16 Euro ist echt nicht ohne sorry. Kommt für uns nicht mehr infrage, leider.“ Andere hätten vor Ort aufgrund der vielen Besucher keine schöne Zeit gehabt.

Und auch die „Blood Moon“ Maze erfreut sich nicht so großer Beliebtheit wie das neue Ahoj Brause-Labyrinth. Ein Besucher beschwerte sich über ein wenig unmotivierte Scaractors. Doch alles in allem erscheint das diesjährige Halloween Horror Festival im Movie Park mal wieder ein voller Erfolg gewesen zu sein.