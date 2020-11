Movie Park gibt seltene Einblicke – und Fans rasten aus! „Mega“

Wegen Corona ist der Movie Park in Bottrop leider geschlossen. Doch ganz still steht dort nichts. Denn vor Ort wird fleißig an neuen Attraktionen gearbeitet, in der Hoffnung, 2021 wieder Besucher empfangen zu dürfen. Der Movie Park hat dabei ein paar seltene Einblicke präsentiert.

„Die erste Schiene ist installiert!“, heißt es vom Movie Park auf Facebook. Dazu posten die Mitarbeiter sechs Fotos, die einen Blick hinter die Kulissen zeigen. Ein Multi-Dimension-Coaster soll dabei entstehen.

Movie Park: Fans sind völlig aus dem Häuschen

Passend zum 25. Geburtstag im nächsten Jahr will der Movie Park mit der neuen Attraktion zahlreiche Besucher anlocken. Die Fans sind schon jetzt begeistert. Kommentar: „Mega, ich freu mich schon“ oder „Freue ich mich wie ein Kind drauf“.

„An dieser Stelle der Halle geht es in der Zwischenzeit auch schon Stufe für Stufe hoch hinaus. Das Grundkonstrukt für unseren ganz persönlichen ‚stairway to rollercoaster heaven‘ steht damit und ebnet den Weg zur zukünftigen Station unseres neuen Multi-Dimension-Coasters“, heißt es auf Facebook.

Das ist der Movie Park in Bottrop:

ist ein saisonaler Freizeitpark mit Schwerpunkt auf den Themen Film und Hollywood

wurde 1996 als „Warner Brothers Movie World“ gegründet, 2005 in Movie Park Germany umbenannt

hat rund 1,4 Millionen Besucher pro Jahr (Stand: 2019)

beschäftigt rund 90 Festangestellte und 383 Saisonkräfte auf 45 Hektar Fläche

Themenbereiche: Hollywood Street Set, Streets of New York, The Old West, Nickland, Santa Monica Pier, Adventure Lagoon, Federation Plaza

Was dabei genau entsteht? Eine neue Familien-Achterbahn, die in dieser Form europaweit einmalig sein soll. „Der neue Indoor-Coaster ohne Überschläge verfügt über zahlreiche Besonderheiten, die packende Action wie in Hollywood versprechen: Das Konzept aus Dark Ride mit Sound und Special Effects, zwei Beschleunigungsstrecken vorwärts und rückwärts sowie eine 360-Grad-Drehplattform sorgen für ein filmreifes und immersives Familienerlebnis mit Multimedia-Elementen“, so der Movie Park.

Gebaut wird die Bahn in der 3.800 m² große Halle, in der vorher das „Ice Age Adventure“ und das Horrorhaus „Wrong Turn“ waren.

Movie Park: 900 Fahrgäste pro Stunde

Mit bis zu 60 km/h können die Fans eine 532 Meter lange Strecke dabei zurücklegen. Einige Teile davon sind an der Luft, doch das Meiste spielt sich im Innern ab. Insgesamt drei Züge mit je 12 Sitzplätzen sind beim Multi-Dimension-Coaster vorgesehen.

Laut dem Movie Park können so 900 Gäste pro Stunde mit der Achterbahn fahren. „Mit insgesamt zwei LSM-Launchelementen werden die Gäste kurz nach Fahrtbeginn plötzlich rückwärts und dann – nach erfolgtem Richtungswechsel – vorwärts in ihr filmreifes Hollywood-Abenteuer beschleunigt. Ein besonderer Moment ist die integrierte Drehplattform mit einer neuartigen 360-Grad-Drehweiche, die die Fahrtrichtung der Besucher ändert, bevor es wieder mit Vollgas weitergeht.“

Im Frühjahr 2021 soll die neue Attraktion im Movie Park öffnen. (ldi)