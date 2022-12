Movie Park macht es offiziell – Fans müssen jetzt ganz stark sein

Der Movie Park hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Zwei Jahre lang hatte der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen coronabedingt mit zahlreichen Einschränkungen zu kämpfen. Vor der neuen Saison war die Sorge groß, dass erneut strikte Maßnahmen notwendig sein könnten. Doch am Ende konnten die Verantwortlichen aufatmen. Der Movie Park konnte Ende März regulär öffnen.

Und das Angebot lockte zahlreiche Fans an. Nach Angaben des Freizeitparks hätten sich die Besucherzahlen wieder auf Niveau von 2019 eingependelt. Doch jetzt schauen alle Fans erst einmal in die Röhre.

Movie Park beendet Saison – mit großer Ankündigung

Der Movie Park hat jetzt vorerst geschlossen. Denn der Freizeitpark verabschiedet sich nach 204 Saisontagen in die Winterpause. Erst am 24. März geht das bunte Treiben in Bottrop wieder los.

Fans müssen aber noch aus einem anderen Grund ganz stark sein. Denn der Movie Park machte zum Abschied in die Winterpause noch zwei große Ankündigungen.

Movie Park kündigt neue Show an

So werde zum einen ein neuer Action-Blockbuster produziert. „Im Laufe des Winters wird die Stunt Show inklusive Set und Storyline komplett neugestaltet und thematisch weiter mit der Hollywood-DNA des Parks verbunden.“ Das Stunt-Team werde dafür in neue Rollen schlüpfen. Die Premiere sei für Juni 2023 geplant.

Nach der Saison zieht der Movie Park eine grundsätzlich positive Bilanz: „Nach den letzten zwei Jahren Pandemie konnten wir einen erhöhten Nachholbedarf unserer Gäste feststellen“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. Vor allem das Halloween Horror Festival sei ein großer Zuschauermagnet gewesen. Es sei an gleich mehreren Tagen restlos ausverkauft gewesen. „Unsere Neuheiten kamen richtig gut bei unseren Gästen an, was uns nur weiter anspornt“, freut sich Halloween-Projektleiter Manuel Prossotowicz.

Seine Ankündigung dürfte viele Fans vor lauter Aufregung in Ekstase bringen: „Nächstes Jahr feiern wir unser 25-jähriges Halloween-Jubiläum, worauf wir natürlich mit Spannung blicken. Wir werden uns wieder einige Überraschungen ausdenken, um die Gäste auf die dunkle Schattenseite der Horrorwood Studios zu entführen.“