Movie Park verrät Neuerung – noch mehr Besucher profitieren

Das dürfte einige Movie-Park-Besucher freuen! Der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen ist für Familien eine beliebte Anlaufstelle, um Spaß, Action und Film-Begeisterung zu vereinen. Denn neben rasanten Achterbahnen gibt es auch alles rund um Hollywood und Filme zu bestaunen.

Doch nun überrascht der Movie Park mit einer Ankündigung, die vor allem umweltbewusste Besucher freuen dürfte. „Kamera läuft, Akku lädt, Abenteuer beginnt!“, schreibt der Themenpark via Facebook. Um was genau handelt es sich dabei aber?

Movie Park verkündet Neuerung selbst

Das löst der Movie Park natürlich direkt auf. „Die Spannung steigt – nicht nur in der Welt des Films, sondern auch auf unseren Parkplätzen: Gemeinsam mit der Emscher Lippe Energie (ELE) haben wir sechs neue Elektroladesäulen auf Parkplatz C am Haupteingang installiert“, heißt es in dem Statement weiter.

+++Movie Park macht es öffentlich – es betrifft die Sommerferien!+++

Mit dieser Neuerung gestalte der Park sein Gelände noch ein Stück nachhaltiger – und davon können so einige profitieren. „Ab sofort können dort bis zu 12 E-Fahrzeuge während des Besuchs geladen werden. Für jeden Ladepunkt steht zudem ein weiterer Parkplatz bereit, sodass nach Ende des Ladevorgangs ganz einfach umgeparkt und Platz für das nächste Fahrzeug gemacht werden kann“, schreibt der Movie Park weiter.

Besucher begeistert – aber klappt alles?

Doch was wird aus den anderen Ladesäulen? „Die bereits vorhandenen Ladesäulen auf unserem Parkplatz D stehen nun unseren Gästen mit einem VIP-Parkplatz zur Verfügung – werden bei erhöhtem Bedarf aber gerne freigegeben, sofern ausreichend Kapazität vorhanden ist“, fügt der Park noch hinzu.

Mehr Themen, die dich interessieren könnten:

Viele Movie-Park-Besucher feiern diese Neuerung – jedoch klappt das wohl mit dem Umparken noch nicht so ganz. „Das mit dem freien Parkplatz zum Umparken hat heute Morgen nicht geklappt, da auf den letzten Parkplätzen zum Umparken andere Pkw standen. Aber da viele ja eh nicht umparken, ist das wohl auch nicht so schlimm. Ich freue mich trotzdem über das Angebot“, schreibt ein Facebook-User.