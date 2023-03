Movie Park macht es offiziell: Dieses Highlight erwartet dich zur neuen Saison

Noch herrscht im Movie Park die Ruhe vor dem Sturm. Derzeit sind die Tore für Besucher nämlich noch nicht wieder geöffnet. Die Winterpause dauert noch an.

Doch bereits jetzt können sich die Park-Fans auf ein neues Highlight in der kommenden Saison freuen. Dafür hat der Movie Park sogar einige Umbaumaßnahmen vorgenommen.

Movie Park kündigt neues Highlight an

Im Gegensatz zu manch anderem Freizeitpark gibt es beim Movie Park traditionell eine Winterpause. Auch, wenn das für einige Park-Fans bitter ist, da sie einige Zeit auf ihren Besuch verzichten müssen, hat man so die Zeit, um einige Umbaumaßnahmen umzusetzen. Dieses Jahr werden Besucher ab dem 24. März wieder die Möglichkeit haben, den Movie Park aufzusuchen.

Viele werden sich dabei sicherlich auf ein neues Highlight freuen. Nun hat der Freizeitpark endlich selber bestätigt, dass es zur neuen Saison 2023 auch eine neue Stuntshow geben wird. Diese wird den Titel „Operation Red Carpet“ tragen. Wie der Name schon verrät, geht es dabei um eine glamouröse Preisverleihung, die eine unerwartete Wendung nimmt.

Neue Stuntshow im Movie Park

Während des Events werden nämlich die Trophäen und Preisgelder gestohlen. Es entwickelt sich eine rasante Verfolgung der Täter. Neben dem FBI und dem Los Angeles Police Department sind auch zwei der Preisträger an dieser beteiligt. Durch die neue Stuntshow soll die Hollywood-Identität des Parks weiter in den Vordergrund gerückt werden, heißt es in der Pressemitteilung des Freizeitparks.

„Action wie in Hollywood wird für die Gäste mit der neuen Stunt Show zum Greifen nah“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Sie werden selbst Teil des Geschehens rund um eine Hollywood Award Show. Angefangen beim Wartebereich, der den Backstagebereich der Produktionscrew darstellt, sind die Gäste live bei den Vorbereitungen und der großen Preisverleihung dabei. Besonders wichtig war uns auch, dass die Stunt Show für die ganze Familie geeignet ist und mehrere Generationen anspricht. Unser Ziel: Hollywood in Germany zu altem Glanz zu verhelfen.“ Wie die Show letztendlich bei den Besuchern ankommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.