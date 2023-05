Movie Park: Einmalige Chance – SIE werden sich besonders freuen

Der Movie Park plant für seine Besucher einen großen Aktionstag im Juni – Freizeitpark-Liebhaber, die auf Kostüme und Verkleidungen stehen, kommen dabei besonders auf ihre Kosten.

Cosplay-Fans dürfen sich freuen: Der „Cosplay Day“ wird fortgesetzt. Dafür kündigte der Movie Park 550 Cosplayer und Stars aus der Szene an. „Film ab für den langersehnten vierten Teil des bunten Sommer-Blockbusters: Zum Cosplay Day am 17. Juni 2023 verwandeln dieses Mal rund 550 Cosplayer die Straßen von Hollywood in Germany erneut in einen riesigen Laufsteg“, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks.

+++Movie Park-Hammer! Attraktion lässt Besucher ausrasten: „Wir haben es so sehr gehofft“+++

Movie Park präsentiert sein Rahmen-Programm

Bei dem „Cosplay Day“ präsentieren die Besucher ihre ausgefallenen und kreativen Kostüme. Damit wollen sie berühmte Charaktere aus der Film-, Cartoon- und Gaming-Szene möglichst originalgetreu und detailreich nachbilden. „Den Stars der Szene hautnah begegnen“ – damit wirbt der Movie Park.

+++Movie Park verkündet Hammer: Mega-Star kommt zu Besuch – jedes Kind kennt seine Stimme+++

Neben den vielen bunten Kostümen, die es zu bestaunen gibt, hat sich der Movie Park auch ein Programm ausgedacht: Dazu zählt unter anderem eine große Parade mit allen Cosplayern des Tages. Zudem veranstaltet der Park einen Cosplay Contest, der von einer Jury prämiert wird.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Movie Park-Geschäftsführer Backhaus ist in heller Vorfreude

„Der Cosplay Day ist über die Jahre ein Sommer-Highlight für uns geworden“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus. „Dass das Event bei unseren Gästen und den teilnehmenden Darstellerinnen und Darstellern – deren Anzahl in diesem Jahr so hoch wie noch nie ist – für so viel Begeisterung sorgt, bestätigt uns weiter. Gerade als Film- und Freizeitpark passt das Event perfekt zu uns und wir können unsere Gäste weiter in die Welt des Films eintauchen lassen.“ Los geht es am besagten Tag um 10 Uhr.