Movie Park macht es selbst öffentlich: Halloween-Fans spitzen die Ohren

Bald wird es im Movie Park wieder gruselig. Der Freizeitpark bereitet sich jetzt schon auf die große Horrorshow vor – selbst, wenn Halloween noch ein Stück entfernt ist. Für das große Halloween-Horror-Festival darf natürlich eine Sache nicht fehlen: Die Monster, die aus dem Freizeitpark ein Horrorkabinett machen.

So hat der Movie Park jetzt angekündigt, dass er neue Darsteller für das Halloween-Horror-Festival sucht. Um auch die richtigen Personen für die diesjährigen Halloween-Charaktere zu finden, lädt der Movie Park im Juni zu einem offenen Casting ein.

Movie Park sucht Monster für Halloween-Event

An dem Casting darf jeder teilnehmen, der volljährig ist. Wichtig ist nur, dass die Bewerber und potentielle Movie Park-Monster an möglichst allen Veranstaltungstagen des Halloween-Horror-Festivals 2025 Zeit haben. Das Halloween-Event des Freizeitparks findet vom 27. September bis 9. November statt.

Um herauszufinden, was die Bewerber als Monster wirklich auf dem Kasten haben, wird das Bewerbungsverfahren im Movie Park in mehrere Abschnitte unterteilt. Bevor die Nachwuchs-Monster ihre Erschreck-Künste demonstrieren, muss erst einmal der richtige Look stimmen.

Im ersten Teil des Castings müssen die Bewerber deshalb unter Beweis stellen, dass sie sich selbst in ein schauriges Ungeheuer verwandeln können. Mit Unterstützung von den erfahrenen „Alt-Monstern“ des Movie Parks müssen die Teilnehmer sich selbst schminken. Für die Verwandlung dürfen Make-up, Pinsel sowie eigene Kostüme mitgebracht werden, aber ansonsten wird Schminkmaterial zur Verfügung gestellt. Der Movie Park empfiehlt Bewerbern, die kein Kostüm haben, alte und abgetragene Kleidung zu tragen.

Bewerber müssen ihre Erschreck-Künste zeigen

In der zweiten Runde des Auswahlverfahrens wird das Handwerk der Monster einmal genau unter die Lupe genommen. In einem der vielen thematisierten Horrorhäuser des Movie Parks zeigen die Nachwuchs-Monster, wie gut sie erschrecken können. Wer die Knie des Prüfers am meisten zum Zittern bringt, wird dieses Jahr als Monster im Movie Park auftreten.

Der Treffpunkt für das Monster-Casting befindet sich am Personaleingang des Parks, ungefähr 400 Meter rechts entfernt vom Haupteingang des Movie Parks. Alle Teilnehmer müssen sich vorab per E-Mail anmelden (hr@moviepark.de). Am Casting-Tag sollten alle Bewerber einen ausgedruckten Lebenslauf und ein Foto ohne Kostüm dabeihaben. Das Casting beginnt am 28. Juni um 18:30 Uhr.