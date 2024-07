Movie Park ruft besondere Veranstaltung ins Leben – sie richtet sich nicht nur an Besucher

Einen Besuch im Movie Park in Bottrop verbindet man in erster Linie wohl mit Achterbahn fahren oder mit einer der zahlreichen Shows, welche regelmäßig dort stattfinden. Dabei steht vor allem eines im Fokus: der Spaß.

Jetzt hat der Movie Park aber eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die eher weniger mit Spaß zu tun hat, sondern einen ernsten Hintergrund hat. Auch wer den Park nicht besucht, kann daran teilnehmen.

Im Movie Park kannst du zum Helden werden

Der Movie Park veranstaltet eine Typisierungsaktion! Das kündigte der Freizeitpark in den sozialen Netzwerken an. „Bereit für Eure Heldenrolle? Eine Stammzellenspende ist für viele Blutkrebspatienten die einzige Chance auf Überleben. Da dafür außerdem ein ‚genetischer Zwilling‘ gefunden werden muss, ist es umso wichtiger, weitere Menschen zu einer Typisierung zu bewegen“, heißt es in dem Post.

Deswegen veranstaltet der Movie Park gemeinsam mit der Westdeutschen SpenderZentrale (WSZE) am Samstag (3. August) eine weitere Typisierungsaktion in seinem Eventcenter am Haupteingang. Wichtig: Auch als Nichtbesucher kannst du daran teilnehmen.

So läuft die Aktion ab

Von 12 bis 18 Uhr findet die Typisierung für alle Parkgäste statt. Ab 17 bis 18 Uhr können sich auch Nicht-Gäste typisieren lassen. „Bitte meldet Euch vorab an unserer Infokasse, um Zugang zum Park sowie zur Aktion zu bekommen“, appelliert der Movie Park.

Die Typisierung dauert nur wenige Minuten und erfolgt über eine Speichelprobe, die mit einem Stäbchen aus dem Mundraum entnommen wird. Anschließend wird die Spenderinformation anonymisiert in eine Datenbank aufgenommen und mit den Informationen von Betroffenen verglichen.

Alle 27 Sekunden erhält jemand auf dieser Welt die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. In Deutschland werden im Jahr circa 3.000 Stammzellspenden durchgeführt, wie es auf der Webseite der WSZE heißt. Umso wichtiger ist die Aktion, die der Movie Park ins Leben gerufen hat.