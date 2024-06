Movie Park mit großer Ankündigung – Besucher hören ganz genau hin

Der Movie Park in Bottrop gehört zu den beliebtesten Freizeitparks in NRW. Nicht nur Filmfans schauen regelmäßig vorbei, um sich von den Achterbahnen, Themenbereichen und Sonderaktionen begeistern zu lassen.

Im Sommer – bei Sonnenschein und klarem Himmel – hat der Movie Park natürlich Hauptsaison. Und entsprechend groß fahren die Verantwortlichen auf, kündigen einen wahren „Entertainment“-Sommer an. Bei der Menge an kommenden Attraktionen hören die Besucher natürlich ganz genau hin.

Movie Park verkündet Sommer-Plan

So wird ab Juli etwa die beliebte Magic-Show-Reihe „Sherlock Holmes – A Game of Mystery“ mit einem dritten Kapitel fortgesetzt – erneut mit Illusionist Christian Farla in der Hauptrolle.

Die Zuschauer im Studio 7 hetzt Holmes‘ Erzfeind Professor Moriarty den Meisterverbrecher Dr. Mortimer auf den Detektiven, um ihn in eine tödliche Falle zu locken. Laut Movie Park ist die spannende Geschichte „für die ganze Familie“ geeignet und wird vom 1. Juli bis zum 25. August zweimal täglich gezeigt.

Und nicht nur das: Der Movie Park versteht sich offenbar bestens mit Illusionist Farla – weswegen der Vertrag mit dessen Team verlängert wurde. Im Herbst soll bereits die nächste neue Attraktion enthüllt werden!

Viele Aktionen für Groß und Klein

Zusätzlich will der Movie Park mit seiner „Movie Park Studios on Parade“ punkten, in der täglich Fahrzeuge im Design von Paw Patrol, Spongebob & Co. durch den Park tuckern. Und für etwas Abkühlung sorgt die neue Jet Ski Show am Santa Monica Pier, einstudiert und vorgetragen vom Folco Stunt Team.

Die kleinen Besucher dürfen sich zudem auf eine Fortsetzung der „Strebertage“ freuen. Wer mindestens vier Einsen in seinem Zeugnis des letzten Schuljahres vorzeigen kann, erhält an den Strebertagen freien Eintritt in den Movie Park. Die Aktion findet an insgesamt fünf Tagen vom 8. Juli bis zum 12. Juli statt. Und die Eltern der fleißigen Schüler erhalten dabei 40 Prozent Rabatt auf ihr Ticket. Die „Streber-Eintrittskarten“ sind diesmal jedoch nur online erhältlich.