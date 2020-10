Movie Park: Erste Fotos von neuer Achterbahn aufgetaucht – „Sehr geil“

Flughelden zeigen in ihrem Film "Lost Places" unser schönes Ruhrgebiet

Achterbahn-Liebhaber dürften sich in Zukunft freuen: Pünktlich zum Herbstbeginn und zum Start des Halloween Horror Festivals postete der Movie Park in Bottrop nun die ersten Bilder zum Bau der neuen Attraktion.

Zur Auflockerung der Corona-Zeit lud der Movie Park in Bottrop nun die ersten Aufnahmen hoch und überraschte somit seine Fans mit dem neuen „Multi Dimension Coaster“.

Movie Park: Neue Achterbahn in Planung

Der Freizeitpark lässt die Herzen der Adrenalin-Junkies schneller schlagen. „Unser Halloween Horror Festival nimmt nun in den Herbstferien so richtig Fahrt auf, damit auch unser neuer Multi Dimension Coaster von INTAMIN in der Saison 2021 ordentlich Fahrt aufnehmen kann, sind heute die ersten Schienenteile eingetroffen!“, äußerte sich der Movie Park auf Facebook und sorgte somit für einen ersten Vorgeschmack.

Movie Park: Erste Aufnahmen von neuer Achterbahn im Netz. Foto: picture alliance / Henning Kaiser / dpa

------------------------

------------------------

Movie Park: Erste Bilder von neuer Achterbahn

Noch ist nicht allzu viel zu erkennen. Die Schienen für die Achterbahn liegen bereit und warten auf den Aufbau. Die location ist leer geräumt und wartet darauf, genutzt zu werden. Doch schon allein die Größe der Halle lassen einen ahnen, dass Großes zu erwarten ist. Und das finden auch die Fans.

------------------------

Das ist die Stadt Bottrop:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1092

mit rund 118.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitkleinste kreisfreie Stadt in NRW nach Remscheid

besteht aus drei Stadtbezirken und 17 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Tetraeder, Movie Park Germany und das Alpincenter

Oberbürgermeister ist Bernd Tischler (SPD)

------------------------

Movie Park: Fans reagieren eindeutig

Der Post zur neuen Achterbahn bleibt nicht lange unkommentiert. „Sehr cool“ und „sehr geil“ schreiben viele Facebook-Nutzer. „Wir freuen uns schon mit unseren Kindern den Park 2021 zu besuchen“, schreibt ein anderer.

Fest steht schon mal: Zur Saison 2021 wird die Vorfreude auf die Attraktion im Movie Park noch deutlich wachsen. (ali)