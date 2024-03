Movie Park: Das war’s endgültig – Besucher müssen sich von nächster Attraktion verabschieden

Bald ist es endlich so weit. Am 22. März beginnt die neue Saison im Movie Park. Nach der erfolgreichen Premiere des Weihnachts-Events ist der Bottroper Freizeitpark dieses Jahr später in die Winterpause gegangen.

Mittlerweile laufen die Vorbereitungen für die neue Saison im Movie Park auf Hochtouren. Und es hat sich einiges verändert. So ist bereits durchgesickert, dass sich die Fans von bestimmten Attraktionen verabschieden müssen. Jetzt ist das Aus einer weiteren Attraktion bestätigt.

Movie Park bestätigt: Hier entsteht Platz für Neues

Auf Nachfrage von DER WESTEN hat der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen bereits mitgeteilt, dass man sich vom Autoscooter „Back at the Barnyard Bumpers“ und dem Wasserkarussell „Pier Patrol Jet-Ski“ trennen werde (mehr zu den Beweggründen hier >>>). Jetzt ist klar: Auch die letzte Stunde des Dinosaurier-Simulators „Lost Temple“ hat geschlagen, wie zuerst die „WAZ“ berichtet hat.

Demnach soll an der Stelle Platz für Neues in der Zukunft geschaffen werden. Auf Nachfrage von DER WESTEN hüllt sich eine Sprecherin des Movie Parks in Schweigen über die Pläne. Besucher müssen sich also gedulden, wenn sie wissen wollen, was die Attraktion ersetzen wird.

Fans fiebern Eröffnung entgegen

Die Attraktion „Lost Temple“ war im Jahr 2014 eröffnet worden. Abenteuerlustige Besucher konnten bis zur letzten Saison mit allen Sinnen auf Dino-Expedition gehen. Neben einer 360-Grad-Leinwand erwarteten die Gäste zahlreiche Effekte für alle Sinne (Vibrationen, Luftzüge und Geräusche).

Doch damit ist nun Schluss im Movie Park. Besucher können sich ab jetzt auf eine neue Attraktion freuen, die an die Stelle des Dino-Simulators treten wird. Das Ende der Attraktionen ist aber nicht die einzige Umstellung für die Fans des Movie Parks. Am 22. März geht es also los.