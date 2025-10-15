Movie Park mit wichtigem Hinweis für alle Fans des Horror-Festivals – neue Infos zu den Tickets

Über 280 Monster, vier Scare Zones und zahlreiche Grusel-Effekte sorgen bestimmt bei dem ein oder anderen für Gänsehaut. Doch nicht nur damit will der Movie Park in Bottrop seinen Fans einen ordentlichen Schrecken einjagen, sondern auch mit gleich neun Mazen.

Kein Wunder, dass sich schon jetzt einige ein Ticket schnappen – doch Achtung! Es gibt wichtige Neuigkeiten zu den Eintrittskarten, und die betreffen jeden Fan.

Horror-Festival im Movie Park: Es geht bis Anfang November

Kürbisse, Gruselkostüme und die eine oder andere Halloweenparty: In Deutschland wird der 31. Oktober schon lange so richtig schön gruselig gefeiert. Dabei sorgt vor allem der Movie Park dafür, dass sich die zahlreichen Adrenalin-Fans auf Achterbahn-Action und Grusel freuen dürfen. Dort können die Fans sich bis zum 9. November auf ganz viel Grusel freuen. Ganz umsonst ist das natürlich nicht: Vorab muss man sich ein Ticket sichern und über 50 Euro zahlen.

Konkret heißt das, dass es Online-Tickets für Erwachsene ab 57,90 Euro und für Kinder von 4 bis 11 Jahren ab 52,90 Euro gibt. Und wer noch mehr Nervenkitzel will, zahlt für den Eintritt in die einzelnen Horrorhäuser zwischen 6 und 18 Euro extra. Wer mit dem Auto kommt, zahlt für den Parkplatz auf dem Gelände 8 Euro pro Tag.

Saisonpassinhaber müssen reagieren

Und ausgerechnet jetzt, kurz vor Halloween, melden sich die Mitarbeiter des Movie Parks in Bottrop zu Wort. Sie betonen in einer Instagram-Story vom 15. Oktober: „Aufgrund der hohen Anzahl an Vorausbuchungen an den kommenden Halloween-Eventtagen“ gibt es einen wichtigen Hinweis. Alle Saisonpassinhaberinnen und -inhaber müssen „bis zum Ende der Saison über unsere Website für ihren Besuchstag anmelden.“ Somit ist klar: Wer also einen Pass hat, sollte sich jetzt unbedingt online seinen Termin sichern.

Noch eine Info am Schluss: Das Horror-Festival im Movie Park findet nicht jeden Tag statt, sondern nur an den Wochenenden bis zum 9. November 2025. Aber aufgepasst: Auch am 16. und 23. Oktober (jeweils donnerstags) gibt’s zwei Extra-Tage, an denen das Grusel-Event aufmacht. Los geht’s dabei von 10 bis 22 Uhr – nur sonntags ist früher Schluss, nämlich um 21 Uhr.