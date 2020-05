Movie Park Bottrop: Besucher müssen in Coronakrise DARAUF achten – sonst droht ihnen der Rauswurf

Bottrop. Eine Corona-Lockerung jagt die nächste! In Deutschland öffnen immer mehr Freizeitparks wieder ihre Tore – und auch der Movie Park in Bottrop empfängt ab Freitag wieder Gäste.

Doch da das Coronavirus ja nicht aus der Welt ist, gelten auch im Movie Park in Bottrop spezielle Hygiene- und Sicherheitsauflagen, die von Besuchern eingehalten werden müssen. Wer diese nicht befolgt, wird im Ernstfall aus dem Park geworfen!

Movie Park Bottrop: Auch hier gelten Maskenpflicht und Mindestabstand

Deutschlandweit prägen die Corona-Schutzmaßnahmen das Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger. So gut wie immer dabei: Maskenpflicht (z.B. beim Einkaufen) oder der Mindestabstand von 1,50 Meter im öffentlichen Raum. Der Movie Park Bottrop bietet da keine Ausnahme.

Vor wenigen Wochen war der Movie Park noch menschenleer. Das soll sich nun ändern. Foto: imago images / Revierfoto

In allen überdachten Bereichen sowie Wartebereichen – egal ob innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes – sind die Parkbesucher zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtet, bestätigte ein Sprecher des Movie Parks auf Anfrage von DER WESTEN. Auch für manche Attraktionen und den Eingangs-/Kassenbereich des Parks gilt die Maskenpflicht.

Diese Movie-Park-Attraktionen fallen aus oder bleiben wegen Corona geschlossen:

Crazy Cops New York

Das Roxy 4-D Kino

Time Riders

Lost Temple

Meet & Greets mit PAW Patrol, SpongeBob und Co.

Die Movie-Park-Parade

Die Pre-Shows einiger Attraktionen

Wer die Regeln nicht einhält, fliegt raus

Zur Einhaltung des Mindestabstands hat der Movie Park Markierungen am Eingang sowie in den Warteschlangen, Toiletten, Shops und Restaurantbereichen angebracht. Zusätzlich wird an die allgemeine Nies- und Hustenetikette und an regelmäßiges, gründliches Händewaschen appelliert. Wer aufgrund einer Erkrankung ein bereits erworbenes Ticket nicht für einen Parkbesuch einlösen kann, muss ein ärztliches Attest vorlegen, um die Karte umtauschen zu können.

Der Movie Park nimmt seine Schutzmaßnahmen dabei sehr ernst und warnt auf seiner Website, dass die Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln überprüft werde: „Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, die Besucher des Parkgeländes zu verweisen.“ (at)