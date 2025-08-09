Movie Park ändert Öffnungszeiten zum 30. Geburtstag – und das ist noch nicht alles!

Bald ist Zeit zum Feiern! Denn der beliebte Movie Park Germany wird 30 Jahre alt. Das große Jubiläum startet 2026, und schon jetzt sind die Planungen in vollem Gange.

Der beliebte Film- und Freizeitpark in Bottrop hat für diesen besonderen Meilenstein einige Aktionen, unterhaltsame Highlights und eine neue filmreife Attraktion geplant. Unter anderem erhält der Hollywood Boulevard im Movie Park ein frisches Make-Over. Und auch die Öffnungszeiten werden zeitweise verlängert.

Movie Park feiert 30. Geburtstag und ändert Öffnungszeiten

Der neue Hollywood Boulevard soll die Gäste im Movie Park demnächst mit einem neuen Farbkonzept sowie thematisierter Deko und Requisiten begeistern. Passend zum 30. Geburtstag soll es zudem ab Sommer 2026 eine spektakuläre Jubiläumsparade mit den Lieblingshelden von Groß und Klein geben. Neue filmreife Floats und Fahrzeuge finden dabei ihren Weg ins Rampenlicht. Um den alten Hollywood-Glamour mit der Moderne zu verbinden, können sich die Gäste zudem auf einen neuen Soundtrack bei der Parade sowie tolle Kostüme und Choreografien freuen.

+++ Ebenfalls lesenswert: Veit (12) fährt mit seiner Mama im Movie Park Achterbahn – das war sein letzter großer Wunsch +++

Und der Knaller: „An einigen Samstagen in den Sommerferien 2026 verlängert der Park seine Öffnungszeiten bis 20 Uhr, um mit seinen Gästen die Sommerabende im Jubiläumsjahr mit Cocktails, Live-Musik und speziellen Gastroangeboten zu feiern. Der 4. Juli 2026 wird zum filmreifen Höhepunkt und Movie Park veranstaltet eine große Jubiläumsfeier bis in die späten Abendstunden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks im Ruhrgebiet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Movie Park mit günstigem Gastro-Angebot – doch DAS musst du dringend beachten +++

Noch mehr Highlights im Jubiläumsjahr

Schon ab den Osterferien 2026 können sich Familien auf noch mehr Nickelodeon-Entertainment freuen. Zudem werden neue Charaktere das Hollywood-Set im nächsten Jahr aufmischen. Der Movie Park verspricht dabei mehr Film-Atmosphäre und noch mehr TV-Helden.

Ein weiteres Highlight lässt die Besucher in die Produktions- und Dreharbeiten der

weltberühmten Paramount Pictures eintauchen. Eine neue exklusive Paramount-Attraktion wird dann die bisherige Attraktion „The Lost Temple“ ablösen und den Filmcharakter des Parks weiter hervorheben. Man darf gespannt sein, welche Überraschungen noch für das große Jubiläumsjahr im Movie Park Germany geplant sind!

Warum eine beliebte Attraktion die Fans im Movie Park stöhnen lässt, liest du in diesem Artikel.