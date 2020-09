Movie Park Bottrop: 25. Jubiläum! Freizeitpark mit Mega-Ankündigung

Bottrop. Der Movie Park Bottrop hat sich nun eine neue Attraktion einfallen lassen, die es in sich hat.

Zum 25. Jubiläum des Movie Park Bottrop entsteht in dem Freizeitpark eine weitere Achterbahn. Und der Freizeitpark hat nun einige Details zu dem neuen Fahrgeschäft bekanntgegeben.

Neue Attraktion im Movie Park Bottrop geplant

„Film ab für den nächsten Attraktions-Blockbuster in Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark! In der Saison 2021 feiert Movie Park Germany seinen 25. Geburtstag und hat sich hierfür eine besonders große Überraschung für seine Besucher einfallen lassen. Mit einem neuen Multi Dimension Coaster von Intamin Amusement Rides verstärkt der Park sein Attraktionsangebot und lässt eine neue Familien-Achterbahn entstehen, die in dieser Form europaweit einmalig ist“, heißt es vom Movie Park Bottrop.

Der Movie Park Bottrop hat eine neue Attraktion in Petto. Foto: Funke Foto Services

Die neue Achterbahn hat zwar keine Überschläge in petto, dafür aber einige andere Highlights, die reichlich Action versprechen. „Das Konzept aus Dark Ride mit Sound und Special Effects, zwei Beschleunigungsstrecken vorwärts und rückwärts sowie eine 360-Grad-Drehplattform sorgen für ein filmreifes und immersives Familienerlebnis mit Multimedia-Elementen“, beschreibt der Movie Park die Achterbahn.

Das ist der Movie Park Germany in Bottrop

gegründet 1996 als Warner Bros. Movie World

2005 in Movie Park Germany umbenannt

neue Attraktion wird auf Gelände des Ice Age Adventures und des Horrorhauses Wrong Turn gebaut

die Halle ist 3800 qm groß

Movie Park ist bekannt für Halloween-Spektakel, bei dem Schauspieler als Monster den Park bevölkern und Besucher das Fürchten lehren

Eröffnung soll Frühjahr 2021 sein

Die Eröffnung ist im Frühjahr 2021 geplant. Dass die neue Achterbahn keine Überschläge hat, hat seinen Grund. Denn viele Familien würden sich eine solche Attraktion wünschen, damit mehr Kinder und Eltern sie nutzen können. Die Rückwärtsbeschleunigung werde auch so für ausreichend Nervenkitzel sorgen.

Ab Ende Oktober werden die ersten Schienen- und Streckenelemente geliefert und die Bauarbeiten beginnen in der großen Halle. Seit mehr als 1,5 Jahren befindet sich die Multi-Dimension-Achterbahn bereits in der Konzeptionsphase. Auch die Planungen zur Thematisierung und Gestaltung liefen parallel auf Hochtouren, um den Gästen eine passende Storyline präsentieren zu können. Diese ist noch streng geheim.

Storyline der neuen Achterbahn streng geheim

„Wir freuen uns sehr, der ganzen Familie mit unserer neuen Attraktion ein spannendes Gesamterlebnis zu bieten. Auch die Storyline ist für Groß und Klein interessant und wird mit einer detailreichen Gestaltung begleitet. Was wir thematisch jetzt schon verraten können: Die Besucher werden noch stärker als zuvor in die Welt der berühmten Hollywood Studios entführt und die Marke ‚Movie Park Germany‘ weiter gestärkt“, lässt Projekt- und Marketingleiter Manuel Prossotowicz bereits vorab durchsickern.

Und weiter: „Damit passt der neue Coaster perfekt zur DNA des Parks und zu unserem Motto ‚Hollywood in Germany‘“, (fb)