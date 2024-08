Frau treibt im Movie Park ihr Unwesen – jetzt jagt sie die Polizei!

Gerade erst hatte der Movie Park seine Besucher mit einer neuen Veranstaltung überrascht. Dabei geht es allerdings zur Abwechslung mal nicht um Freizeitspaß, sondern darum, Leben zu retten. Der Bottroper Freizeitpark veranstaltet jetzt nämlich eine Typisierungsaktion. Mehr dazu liest du hier >>>.

Jetzt ist der Movie Park aber erneut in den Schlagzeilen – und dafür kann er dieses Mal absolut nichts! Denn eine Frau soll hier vor einiger Zeit unterwegs gewesen sein, die etwas ganz anderes als Achterbahnen fahren im Sinn hatte…

Movie Park wird Opfer von Betrügerin

Bei der Frau soll es sich um eine nachweisliche Betrügerin handeln. Sie soll am 1. Mai im Zeitraum von 18.10 bis 18.15 Uhr an der Kasse vorgegeben haben, Geld wechseln zu müssen. Doch als sie die Summe in dreistelliger Höhe erhielt, nahm sie damit Reißaus!

Die Mitarbeiter des Movie Parks bekamen die dreiste Diebin nicht mehr zu fassen. Ganz unentdeckt blieb sie bei ihrer dreisten Tat allerdings nicht. Videokameras konnten sie erfassen. Der Bottroper Park erstattete Anzeige bei der Polizei Recklinghausen. Diese fahndet jetzt per Foto nach der mutmaßlichen Betrügerin. Weitere Angaben machte sie nicht.

„Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen?“, fragen die Beamten zum Foto der Frau. Hast du sie eventuell am Tattag im Movie Park gesehen? Oder kommt sie dir darüber hinaus bekannt vor? Dann kannst du deine Hinweise bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 abgeben.

Hast du diese mutmaßliche Tatverdächtige im Movie Park gesehen? Foto: Polizei Recklinghausen

