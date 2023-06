Movie Park hat wichtige Info – es betrifft alle Besucher

Das traumhafte Sommer-Wetter hat am verlängerten Brückentags-Wochenende in NRW zahlreiche Menschen in den Movie Park Germany in Bottrop-Kirchhellen gelockt. Den ein oder anderen dürfte die Hitze mit Werten um die 30 Grad im Freizeitpark allerdings auch vor Herausforderungen gestellt haben.

Wer seinen Besuch im Movie Park in der kommenden Woche geplant hat, dürfte aufatmen. Denn ab Dienstag (13. Juni) sinken die Temperaturen wieder auf gemäßigtere 25 Grad. Bei der Anreise zum Freizeitpark gilt es ab Montag (12. Juni) allerdings eine Einschränkung.

Movie Park mit wichtiger Anreise-Info

So ist eine wichtige Straße auf dem Weg zum Movie Park in Bottrop tagelang gesperrt. Wer mit dem Auto zum Freizeitpark anreist, muss demnach möglicherweise eine ungewohnte Route wählen. Betroffen ist die Feldhausener Straße rund um die A31-Autobahnabfahrt Bottrop-Kirchhellen.

Der Abschnitt der Straße ist ab Montag bis zur Ampelkreuzung Dorstener Straße wegen Sanierungsarbeiten für mehrere Tage gesperrt. Bisherigen Planungen zufolge sollen die Arbeiten bis Freitag (16. Juni) andauern.

So kommst du trotzdem zum Movie Park

Zwar seien Umleitungen ausgeschildert- aber wer seine Nerven schonen und nicht in den Baustellen-Bereich geraten will, sollte am besten einen hilfreichen Tipp des Movie Parks beachten: „Wir empfehlen Gästen, die über die Autobahn anfahren, diese an der Anschlussstelle 39 (Nord-Anbindung) zu verlassen und über den Lohbraucksweg zu den Movie Park Studios zu fahren.“

Alle Beteiligten hoffen nun, dass die Bauarbeiten nach Plan verlaufen und im Laufe der Woche abgeschlossen werden können. Schließlich findet am Montag der Folgewoche (17. Juni) ein langersehntes Groß-Event im Movie Park statt (mehr hier). Bei dem zu erwartenden Andrang dürften die Besucher gerne auf die Hürde bei der Anreise verzichten.