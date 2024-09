Movie Park: Kurz vor Halloween Horror kommt es raus – Insider haben es schon geahnt

Halloween-Fans zählen bereits die Tage. Nicht mehr lange und Europas größtes Halloween-Event geht in die nächste Runde. In diesem Jahr öffnet der Movie Park vom 28. September bis 10. November wieder die Horrrorwood Studios.

Das Halloween Horror Festival gehört im Bottroper Park mittlerweile zu einer Institution. Damit auch Stammbesuchern immer wieder aufs Neue das Fürchten gelehrt wird, lässt sich der Movie Park jedes Jahr neue Grusel-Highlights einfallen. Und dieses Jahr wartet auf Besucher ein ganz besonderes Schmankerl!

Movie Park verkündet es selbst

Lange Zeit hatte es der Movie Park unter Verschluss gehalten. Doch Insider hatten bereits eine Vermutung. In den niederländischen Medien ging bereits seit einigen Tagen die Nachricht um, dass das Spukhaus in diesem Jahr an den bekannten Horrorfilm „A Quiet Place“ angelehnt sein soll. Der Freizeitpark hatte bislang weder eine Bestätigung des Gerüchts geliefert, noch es dementiert.

In einer Presse-Mitteilung von Mittwochmittag (18. September) lässt der Movie Park jetzt aber endlich die Katze aus dem Sack: Demnach haben sich die Insider-Gerüchte bewahrheitet. Der Park aus Bottrop erweckt „A Quiet Place“ in seinem Horrorhaus zum Leben.

DAS erwartet Besucher

Horror-Fans erwartet auch in diesem Jahr im Horrorhaus ein intensives Live-Erlebnis, das sie das Fürchten lehren wird. Demnach können Besucher in Schlüsselszenen des Films eintauchen. Neben gruseligen Kreaturen, die in dem Gebäude ihr Unwesen treiben, müssen Besucher versuchen, sich ihren Weg aus der gruseligen Kulisse in die Freiheit zu bahnen.

Damit reihe sich die neue Maze auch in das diesjährige Halloween-Parkmotto „Stay Quiet, Stay Alive“ ein. Doch bis Fans hier in den Kinofilm eintauchen können, müssen sie sich noch gedulden. Erst am 3. Oktober und damit erst fünf Tage nach offizieller Eröffnung des Festivals werden sich die Türen des neuen Horrorhaus offiziell öffnen. Beim Horrorhaus im Movie Park handelt es sich mit einer Fläche von über 1.400 Quadratmetern um Europas größtes Indoor-Horrorhaus.