Preise für Halloween-Event im Movie Park variieren drastisch – so kannst du sparen

Ende September beginnt mal wieder das ganz große Gruseln im Movie Park. Passend zum Datum startet am Samstag (27. September) die 27. Ausgabe des Halloween-Horror-Festivals im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen.

Dabei geht der Movie Park in diesem Jahr mit zwei neuen Horrorhäusern ins Rennen. Im Netz herrscht (mal wieder) Aufregung um die Preisgestaltung (mehr dazu hier >>>). Tatsächlich müssen manche Horror-Fans tiefer in die Tasche greifen als andere. Hier erfährst du, wie du besonders günstig wegkommst.

Movie-Park-Fans schimpfen über Halloween-Preise: „Abzocke“

Die Vorfreude auf die neuen Mazes beim Halloween-Event im Movie Park ist groß. Der neue „Blood Moon Trailer Park“ und das „Ahoj-Brause Horror Lab“ versprechen großen Nervenkitzel. Wer schnell war, konnte sich den Eintritt für den „Blood Moon Trailer Park“ anfangs für sechs Euro sichern. Doch jetzt kosten die Tickets teilweise deutlich mehr. Wie kann das sein?

Dahinter steckt ein dynamisches Preismodell, mit dem der Movie Park arbeitet. Je gefragter eine Maze an einem bestimmten Tag ist, desto höher der Preis. So kostet ein Slot für den Eintritt in den „Blood Moon Trailer Park“ am ersten Tag des Halloween-Events mittlerweile 15 Euro. „Einfach nicht kaufen bei der Abzocke!“, ärgert sich ein Movie-Park-Fan auf der Facebook-Seite von „Funtime-Report“.

Spartipp für Movie-Park-Fans

„Verstehe diese Diskussionen nicht. Wenn es dem einen oder anderen zu teuer ist, geht doch einfach nicht hin“, äußert sich auch ein Movie-Park-Fan auf der Facebook-Seite von DER WESTEN und verweist auf die Aufwände, die der Movie Park durch zusätzliche Schauspieler („Monster“) und die Kulissen der Horror-Häuser hat: „Muss doch auch alles bezahlt werden. Schon mal darüber nachgedacht, was so ein Park für Fixkosten hat, dann das ganze Personal und so weiter. Immer dieses Gemeckere.“

Wohl den Besuchern, die flexibel sind. Denn an vielen Tagen außerhalb der beliebten Wochenenden gibt es noch Zeitslots zu deutlich günstigeren Preisen. Wer also nicht auf einen bestimmten Tag festgelegt ist, kann seine Grusel-Erfahrung im „Blood Moon Trailer Park“ noch immer für acht Euro machen.