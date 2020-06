Mordfall Greta in Viersen (NRW): Neue schockierende Details kommen ans Tageslicht

Viersen. Ganz Deutschland wurde erschüttert über den Mordfall Greta aus Viersen in NRW – nun gibt es neue erschütternde Details.

Eine Erziehrin steht unter Verdacht, die kleine Greta in einer Kita in Viersen tödlich verletzt zu haben, sie starb wenige Tage nach dem Vorfall in einem Krankenhaus. (hier mehr dazu). Nun ist die Tragödie ein Fall für die Landespolitik.

Mordfall Greta in Viersen: Tragödie wird im Landtag besprochen

In einer Sondersitzung wurde im Landtag in NRW über den Mordfall Greta gesprochen. NRW-Familienminister Joachim Stamp kündigte eine „lückenlose und transparente Aufklärung“ an. „Es ist wohl das Grauenhafteste, was einer Familie widerfahren kann“, so Stamp.

Foto: Federico Gambarini/dpa

Der Leiter des Landesjugendamtes, Lorenz Bahr, gab zudem weitere erschreckende Details bekannt. So habe es in der Vergangenheit eine Reihe von Notarzteinsätzen in Kindertagesstätten gegeben, in denen die tatverdächtige Erzieherin zuvor im Einsatz gewesen war. Unter anderem habe es bei einem Kind aus Kempen zu vier Notarzteinsätzen gekommen, die dem Landesjugendamt nicht gemeldet worden seien.

+++ Mordfall Greta (†3) in Viersen (NRW): Ermittler räumen jetzt DIESE Fehler ein +++

Des weiteren könnte die Erzieherin in der Kempener Kita ein weiteres Kind misshandelt haben. Es stehe der weitere Verdacht im Raum, dass die 25-Jährige für die Verletzungen auch bei einem zweiten Kind in der Kita verantwortlich sei, sagte eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach am Donnerstag. Genau das sei gerade die Frage und werde zur Zeit ermittelt. In dem fraglichen Fall habe das Kind „oberflächliche Verletzungen“ erlitten und keine Atemprobleme gehabt. Die Eltern des Kindes hätten sich bei der Polizei gemeldet.

+++ Düsseldorf: Schreckliches Drama! Mann brennt lichterloh – er stirbt in Klinik +++

Mehrere Notarzteinsätze in Kitas nicht gemeldet

In einer Kita in Tönnisvorst habe ein Kind beim Wickeln unter „erheblicher Atemnot“ gelitten. Weil das Kind an einer Herzerkrankung litt, war auch dieser Vorfall nicht gemeldet worden. Auch die Kita in Viersen habe den Fall Greta nicht gemeldet, so das Landesjugendamt.

------------

In diesen vier Kitas in NRW hat die Frau seit Sommer 2017 gearbeitet:

Familienzentrum Florastraße, Krefeld (1. August 2017 bis 31. Juli 2018)

Kindertagesstätte Mullewapp, Kempen (1. August 2018 bis 31. Juli 2019)

Kindertagesstätte Tönisvorst (9. September bis 30. November 2019)

Kindertagesstätte Viersen (2. Januar bis 21. April 2020)

------------

Des weiteren berichtet er von Zweifeln an ihrer fachlichen Eignung. Während ihres Berufsanerkennungsjahres, das vor etwa zwei Jahren endete, sei den Verantwortlichen schnell bewusst gewesen, dass die heute 25-Jährige nicht mit Kindern alleine sein könne.

+++ Aktenzeichen XY (ZDF): Brutaler Überfall auf Juwelier in Köln – steckt diese sagenumwobene Bande dahinter? +++

Trotz der Empfehlung, sie nicht zum Kolloquium zuzulassen, bekam die Frau mehrere Jobs in Kitas.

Das Landesjugendamt ermittelt nach eigenen Angaben nun in allen drei Fällen gegen die Kitas wegen einer möglichen Verletzung der Meldepflicht. Bahr sagte, wenn die Notarzteinsätze gemeldet worden wären, wäre der Zusammenhang mit der Erzieherin „wahrscheinlich“ aufgeklärt worden.

+++ NRW: Schock-Prognose! So viele Hotels stehen wegen Corona am Abgrund – „Nicht nur verheerend – desaströs!“ +++

Staatsanwaltschaft Kleve räumt Fehler ein

Am 21. April war die drei Jahre alte Greta wegen Atemstillstands ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie am 4. Mai starb. Rechtsmediziner fanden Spuren, die auf eine Gewalteinwirkung hindeuteten. Gegen die 25-jährige Erzieherin wird wegen Mordverdachts ermittelt.

Am Mittwoch räumte die Staatsanwaltschaft Kleve schließlich ein, Fehler gemacht zu haben. Hinweise zur psychischen Auffälligkeit der unter Mordverdacht stehenden Erzieherin seien nicht weitergegeben worden, so die Deutsche Presse-Agentur. Die schlechte psychische Verfassung der Frau hätte der Aufsichtsbehörde ihrer Kita mitgeteilt werden müssen. Hier mehr dazu. (cs mit dpa)