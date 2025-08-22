Jannik Kontalis will Oberbürgermeister von Gladbach werden – obwohl er dort nicht wohnt

„Ich bin das Beste, was Mönchengladbach jetzt passieren kann“ – mit dieser selbstbewussten Aussage wirbt Jannik Kontalis (29) auf seiner Homepage um das Amt des Oberbürgermeisters. Der Reality-TV-Star und Influencer tritt parteilos zur Wahl an.

Aber: Der potenzielle Oberbürgermeister von Mönchengladbach wohnt gar nicht in der Niederrhein-Stadt! Gegenüber DER WESTEN plaudert er jetzt den Grund dafür aus.

Jannik Kontalis will Oberbürgermeister in Gladbach werden – viele lachen ihn aus

„Ich bin kein Politiker, ich bin ein Mensch“, lautet der Slogan auf seinen Wahlplakaten, die inzwischen vielerorts in Mönchengladbach zu sehen sind. Seine Themen? Unkonventionell, aber könnten für viele publikumsnah klingen: Günstigerer Döner, geöffnete Kioske an Sonntagen, die Stadt für Frauen attraktiver machen, Abschaffung von 30er-Zonen sowie die Bekämpfung von Leerstand und Dauerbaustellen. Auch ein kostenloser ÖPNV steht auf seiner Agenda (>> hier gibts mehr Infos).

Somit ist klar, dass sich Kontalis bewusst von den anderen OB-Kandidaten absetzen will, immerhin bezeichnet er deren Programme er „langweilig“. Und das polarisiert: Während einige ihn belächeln – vor allem seine Kollegen aus dem Reality-TV – glauben Familie und engsten Freunde fest an ihn. Für den potenzielle Oberbürgermeister in spe ist das Gelächter im Netz jedoch kein Hindernis, ganz im Gegenteil.

Er vertraut auf seine Influencer-Expertise und darauf, dass ihn die Bürger und Bürgerinnen wählen. Sein Ziel? Ganz klar – er will Mönchengladbach völlig verändern. Die Leute sollen wieder gerne in der Niederrhein-Stadt wohnen, denn er weiß, etliche ziehen weg, weil viele Gladbach „trist“ finden.

„Ich finde Mönchengladbach nicht attraktiv“

Er selbst ist einer von ihnen, als Oberbürgermeister-Kandidat wohnt er ironischerweise nicht in Mönchengladbach. Der 29-Jährige wohnt nämlich in Hückelhoven. Für alle diejenigen, die Stadt nicht kennen, hier ein kurzer Überblick: Hückelhoven hat 1972 offiziell seine Stadtrechte erhalten. Dabei liegt Kontalis selbst erwählter Wohnort im Westen von NRW, nur etwa 10 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt und zählt rund 39.000 Einwohner.

Mit dem Auto braucht man also – je nach Verkehr – etwa 30 Minuten aus dem 25 Kilometer entfernten Ort nach Gladbach. Mit dem Zug (ab Hückelhoven-Baal) ist man in 35–45 Minuten da. Doch warum wohnt der kandierende OB-Kandidat nicht in Mönchengladbach? Gegenüber DER WESTEN spricht er nun Klartext: „Ich finde Mönchengladbach aktuell – wie so viele andere Bürgerinnen und Bürger – nicht attraktiv. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich Oberbürgermeister werde, wieder zurück in die Stadt zu ziehen.“

Es bleibt also spannend, ob der potenzielle Oberbürgermeister aus Mönchengladbach auch in die Stadt zieht, in der er kandidiert – sollte es für den Einzug ins Rathaus reichen, würde er sich reichlich Pendelzeit ersparen. Klar ist: Seine Follower auf Instagram werden es sicherlich als Erste erfahren…



