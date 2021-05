Für die einen ein Segen, für die anderen ein Fluch...

Zweifellos erleichtern Social Media-Plattforme wie Facebook, Twitter und Instagram, aber auch Messenger wie Whatsapp die Kommunikation unter Menschen. Gerade Jugendliche und (junge) Erwachsene können und wollen nicht mehr auf Social Media verzichten. Doch entsprechend groß ist die Zahl derer geworden, die Opfer von Cyber-Mobbing sind.

Genau dagegen geht Lukas Pohland aus NRW an. Der 16-jährige ist Gründer des Vereins Cybermobbing-Hilfe e.V., ein bundesweit einzigartiges Projekt - und er hat Neuigkeiten. Denn viele Schüler haben sich bei ihm gemeldet.

NRW: Jugendlicher engagiert sich gegen Cyber-Mobbing – viele Schüler melden sich bei ihm

Lukas Pohland ist erst 16 Jahre alt, kommt aus Schwerte (NRW) – und war mit 13 Jahren selbst Opfer von Cyber-Mobbing! Der Schüler im Januar zu DER WESTEN: „2017 bin ich im Internet gemobbt worden. Dabei war ich Zufallsopfer, weil ich einer Mitschülerin, die gemobbt wurde, geholfen habe. Das hatte sich sogar so weit entwickelt, dass ich Morddrohungen erhalten habe.“ Die Lage hat sich für ihn erst normalisiert, als diese Mitschülerin die Schule gewechselt hatte. Pohland: „So weit darf es nicht kommen.“

Lukas Pohland (16)aus Schwerte will Mobbing-Opfern helfen. Foto: Stefanie Lategahn

Deshalb reagierte er und gründete mit Mitstreitern und Freunden einen Verein, der Opfern von Cyber-Mobbing Unterstützung, Rat und Halt bieten soll. Bundesweit einmalig! Lukas Pohland: „Es gibt zwar schon Beratungsstellen in öffentlicher Hand. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn auf der anderen Seite des Tisches jemand sitzt, der etwa gleich alt wie man selbst.“

Und weiter: „Wir kennen die heutigen Medien und Kommunikationsmöglichkeiten, Fallstricke und Gefahren, einige sind selbst Mobbing-Opfer gewesen, können sich also reinversetzen.“ Die Webseite cybermobbing-hilfe.com war bereits online und am heutigen Mittwoch hat die Online-Beratung begonnen.

Das ist Cyber-Mobbing:

bezeichnet verschiedene Formen der Verleumdung, Belästigung und Nötigung anderer Menschen über das Internet und/oder in Chats

Begriff kommt aus dem Englischen

auch der Diebstahl von Identitäten, um in fremden Namen Beleidigungen auszustoßen oder Geschäfte zu tätigen wird als Cyber-Mobbing bezeichnet

die Universität Münster und die Techniker Krankenkasse kamen 2011 zum Ergebnis, dass 32 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Opfer von Cyber-Mobbing betroffen sind

Dort können betroffene Kinder und Jugendliche Hilfe übers Internet holen. In einem erneuten Gespräch mit DER WESTEN berichtet Pohland, dass er und sein Team bereits erste Anfragen bekommen hätte. In der Zahl seien es bislang rund 15. „Wir sind optimistisch, dass wir ganz vielen Betroffenen helfen können“, so der 16-jährige Schüler. Wenn er sich auch am meisten wünschen würde, dass seine Arbeit nicht nötig ist.

NRW: Workshops sollen auf Angebot aufmerksam machen

Um sein neues Angebot noch bekannter zu machen, führte er am Mittwoch einen Online-Workshop durch. An diesem nahmen Schüler von acht Klassen verschiedener Schulen teil - darunter auch Opfer sowie Täter. Pohland erklärt: „Wir helfen sofort, haben ein offenes Ohr und geben Tipps.“ Betroffene könnten sich nach einer Kontaktaufnahme dann auch später erneut melden.

In seinen Workshops spreche er mit den Schüler über eigene Erfahrungen, gebe konkrete Aufgabenstellungen, um sich etwa in bestimmte Situationen zu versetzen. Anschließend erfolge eine Präsentation der Ergebnisse vor der Schulklasse und die Lehrer erhalten Ratschläge zum Umgang bei Cyber-Mobbing.

Im Gegensatz zur Gesetzeslage in Großbritannien, Südkorea und den US-Bundesstaaten Missouri und New Jersey gibt es in Deutschland bislang kein eigenes Gesetz speziell zu Cybermobbing. Auch fehlt es an einer Kooperation, wie sie in Frankreich besteht, nach der Mobber identifiziert und von der Schule ausgeschlossen werden.

Appell an Politiker: „Da muss mehr kommen“

Auch schon nach der Gründung der Webseite hätten sich mehrere Jugendliche und junge Erwachsene gemeldet, um sich Ratschläge und Hilfe zu holen, so Pohland weiter: „Die Resonanz ist wirklich positiv. Auch Lehrer haben sich erkundigt, wollen das Thema 'Cyber-Mobbing' vertieft im Unterricht behandeln. Leider, muss man ja dazu sagen. Uns wäre es lieber, wenn man unsere Arbeit nicht nötig hätte“, sagte der 16-Jährige im Januar.

Von der Politik erwartet er künftig mehr Unterstützung, vor allem der Druck auf Social Media-Plattformen, in denen Cyber-Mobbing hauptsächlich stattfindet, müsse größer werden. Der Schwerter: „In der Vergangenheit hat es eher symbolische Schritte auf politischer Ebene gegeben. Da muss viel mehr kommen.“ Bis das so weit sein wird, werden eben Lukas Pohland und sein Team helfen. (mg, nk)