Missbrauchsskandal in NRW: Kinderschänder vergewaltigt Stiefsohn in Gartenlaube – Anklage verrät Horror-Detail

Hoffentlich sorgt dieser Prozess endlich für ein Stück Gerechtigkeit...

Am Donnerstag beginnt der Prozess im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Münster (NRW). Angeklagt sind laut Gericht der Hauptverdächtige Adrian V. (27) und seine Mutter (45) sowie drei Männer (35, 30 und 42) aus Hannover, Hessen und Brandenburg.

Mutter des Hauptangeklagten hat ihm für Vergewaltigung Laube überlassen

Die abscheulichen Details der Taten sind im Juni ans Licht gekommen. Die Staatsanwaltschaft wirft Adrian V. vor, mindestens 26 Mal den Sohn (heute 10) seiner Lebensgefährtin vergewaltigt zu haben. Die Horror-Taten sollen von 2018 an bis zum 3. Mai 2020 passiert sein. Er soll das Kind seiner Freundin immer wieder Männer auch in Foto- und Videodateien über das Darknet angeboten haben.

Absperrband umgibt das Grundstück in einer Kleingartenkolonie am Stadtrand von Münster mit einer Gartenlaube, von der man hier die Rückseite sieht. Foto: Marcel Kusch/dpa

Haupttatort für den Missbrauch war eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein in Münster. Die Laube ist inzwischen abgerissen. Die Mutter von V. steht vor Gericht, weil sie ihm die Laube überlassen haben soll – obwohl sie gewusst habe, dass er dort Kinder missbraucht. Laut Anklage sollen die vier Männer zu unterschiedlichen Zeitpunkten mehrere Kinder auch gemeinsam vergewaltigt haben.

Ein Polizeiauto hinter einem Tor einer Kleingartenkolonie. Foto: Marcel Kusch/dpa

Kinder mit KO-Tropfen betäubt, um sie zu missbrauchen

Adrian V. hatte sich unter anderem auch ausgerechnet an seinem Geburtstag in der Gartenhütte mit dem Mann aus Hessen getroffen, um dort mehrere Tagen lang (24. bis 26. Mai 2020) ihre beiden Kinder beziehungsweise Stiefkinder zu vergewaltigen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen den Kindern KO-Tropfen verabreicht worden sein, um sie mehrmals über mehrere Stunden hinweg zu missbrauchen.

Kindesmissbrauch in Deutschland:

eine systematische Erfassung der Fälle ist nicht existent, die WHO schätzt für Deutschland eine Million Betroffene

laut Polizeistatistik findet sexueller Missbrauch zu 92 Prozent im Alter von 6 und 14 Jahren statt, die übrigen Opfer sind Kinder bis 6 Jahre

Von den Tatverdächtigen sind 8 Prozent Kinder und 21 Prozent Jugendliche

2019 sind in Deutschland 15.701 Kinder als Opfer polizeilich erfasst worden

das Bundeskriminalamt schätzt, dass nur jeder 15. Missbrauch angezeigt, und davon wiederum nur jeder fünfte Fall verhandelt wird

Mädchen sind etwa drei- bis viermal häufiger betroffen als Jungen

Alle Beschuldigten befinden sich in U-Haft, bislang hat sich noch niemand zu den Tatvorwürfen geäußert. Die Betreuung der missbrauchen Kinder hat das Jugendamt übernommen. Adrian V. ist IT-Fachmann, das erschwert die Arbeit der Ermittler denn, denn: Seine Computer und Datenspeicher waren äußerst kompliziert verschlüsselt.

Das Foto der Polizei zeigt einen Serverraum im Keller des Hauptverdächtigen. Foto: Polizei Münster/dpa

Bislang ist Experten nur zum Teil gelungen, das gesamte Material zu entschlüsseln. Erschreckend: Allein zur Gartenlaube liegen den Ermittlern 30 Stunden Filmmaterial vor! Die Anklage stützt sich auf dieses Material.

Der Fall aus Münster:

Gericht setzt knapp 30 Sitzungen bis Februar 2021 an

Durch die Ermittlungen im Missbrauchsskandal von Münster hat es in der Folge Festnahmen in weiteren Bundesländern gegeben. Anfang August ist ein Franzose (62) in Saarbrücken festgenommen worden. Er soll einen Jungen in Pulheim bei Köln missbraucht haben. Das Kind ist ihm im Dezember 2018 zugeführt worden – von Adrian V.

Bis Februar 2021 hat das Gericht knapp 30 Termine angesetzt. Klar ist: Es wird dauern, bis wirklich alle Details aufgearbeitet worden sind.