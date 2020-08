Missbrauchsfall Lügde: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 48-Jährigen

Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben, der im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen auf dem Campingplatz in Lügde (NRW) steht.

Der 48-Jährige aus dem Landkreis Nordheim (Niedersachsen) muss sich nun vor dem Landgericht Göttingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie wegen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften verantworten.

Missbrauchsfälle in Lügde (NRW): Mann (48) angeklagt

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Göttingen gemeinsam mitteilten, sind sie während der Ermittlungen im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen auf dem Campingplatz in Lügde auf den Angeschuldigten aufmerksam geworden.

Bei einer vom Ermittlungsrichter angeordneten Hausdurchsuchung im März dieses Jahres sind 43 Datenträger sichergestellt worden, die als Beweise dienen. Die gefundenen Videos und Bilder erhärteten den Verdacht gegen den Mann, mehrere Kinder und Jugendliche missbraucht zu haben.

Videobefragungen der Opfer, die von speziell geschultem Personal vorgenommen wurden, ergaben zudem weitere Anhaltspunkte auf regelmäßige sexuelle Übergriffe, so die Staatsanwaltschaft.

Missbrauchsfall Lügde:

der Missbrauchsfall Lügde ist ein Fall des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Produktion und Verbreitung von Kinderpornografie

Tatort ist ein Campingplatz in Lügde, Nordrhein-Westfalen

die Staatsanwaltschaft geht von 1000 Einzeltaten innerhalb von 10 Jahren aus

2019 fand ein Prozess gegen die drei Haupttäter statt

zwei Angeklagte wurden zu 13 und 12 Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung

der dritte wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt

Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler außerdem Chatnachrichten aus dem Internet, in denen sich der Mann mit anderen Pädosexuellen ausgetauscht hat.

Angeschuldigter macht keine Aussage

Die Staatsanwaltschaft Göttingen erwirkte daraufhin Haftbefehl gegen den 48-Jährigen, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Insgesamt wurden neun Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, die Staatsanwaltschaft spricht von sieben Opfern.

Der Angeschuldigte hat bislang keine Aussage gemacht, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Durch die Überführung des Angeklagten sind 130 weitere Strafverfahren wegen sexuellen oder schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung und Besitz von kinderpornografischen Schriften eingeleitet worden. 32 Beschuldigte sind bereits identifiziert worden. Bei ihnen handelt es sich um professionell agierende Täter.

Polizei: „Widerwärtiges Verbrechen“

Der Präsident der Polizeidirektion Göttingen erklärt: „Sexueller Missbrauch von Kindern ist ein widerwärtiges Verbrechen. Ich bin über dieses Ausmaß zutiefst erschüttert und in Gedanken bei den vielen Opfern.

Die Bekämpfung dieser schwersten Straftaten hat in der Polizeidirektion Göttingen eine hohe Priorität. Dies zeigt sich auch in der Vielzahl von Beamtinnen und Beamten allein in der Sonderkommission in Northeim. Wir setzen die Ermittlungen in dieser Sonderkommission mit Hochdruck fort und werden auch zukünftig Sonderkommissionen einsetzen, wenn es erforderlich ist.“ (cs mit dpa)