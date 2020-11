Missbrauchsfall in NRW: Noch ein Mann soll Jungen mehrfach vergewaltigt haben – dieses Detail könnte ihn überführen

In dieser Gartenlaube soll im Missbrauchsfall in NRW ein Elfjähriger über Monate vergewaltigt worden sein.

Münster. Die Kreise im Missbrauchsfall in NRW weiten sich immer mehr aus. Jetzt haben die Ermittler einen weiteren Mann festgenommen.

Dem 35-Jährigen aus Heiligenhaus wird vorgeworfen, den heute elfjährigen Stiefsohn des Hauptangeklagten im Missbrauchsfall in NRW ebenfalls mehrfach vergewaltigt zu haben.

Die Ermittlungsbehörden haben nach monatelangen intensiven Ermittlungen den 35-jährigen Mann wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in seiner Wohnung in Heiligenhaus festgenommen.

Missbrauchsfall in NRW weitet sich aus

Der Beschuldigte war bereits im Juni 2020 in den Fokus der „Ermittlungskommission Rose“ gerückt. Zu diesem Zeitpunkt bestand jedoch kein dringender Tatverdacht.

Chatverläufe deuten auf weiteren Mann hin

Durch die Auswertung von Chatverläufen auf einem Handy, welches nach den bisherigen Erkenntnissen dem 27-jährigen Beschuldigten aus Münster zuzuordnen ist, erlangten die Ermittler neue Hinweise, die nun diesen dringenden Tatverdacht gegen den Mann aus Heiligenhaus begründeten.

Das Foto der Polizei zeigt einen Serverraum im Keller des Hauptverdächtigen. Foto: dpa

„Der 35-Jährige wird beschuldigt in der Zeit von Anfang September 2019 bis Anfang November 2019 einen heute elf Jahre alten Jungen in drei Fällen schwer sexuell missbraucht zu haben“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Die Taten sollen sowohl in Münster, als auch in der Wohnung des Beschuldigten in Heiligenhaus verübt worden sein. Bei dem Jungen handelt es sich um den Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Beschuldigten aus Münster.“

Kindesmissbrauch in Deutschland:

eine systematische Erfassung der Fälle ist nicht existent, die WHO schätzt für Deutschland eine Million Betroffene

laut Polizeistatistik findet sexueller Missbrauch zu 92 Prozent im Alter von 6 und 14 Jahren statt, die übrigen Opfer sind Kinder bis 6 Jahre

Von den Tatverdächtigen sind 8 Prozent Kinder und 21 Prozent Jugendliche

2019 sind in Deutschland 15.701 Kinder als Opfer polizeilich erfasst worden

das Bundeskriminalamt schätzt, dass nur jeder 15. Missbrauch angezeigt, und davon wiederum nur jeder fünfte Fall verhandelt wird

Mädchen sind etwa drei- bis viermal häufiger betroffen als Jungen

Tatverdächtiger äußert sich nicht zu Vorwürfen

Die Staatsanwaltschaft Münster hatte bereits im Vorfeld gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl erwirkt.

Der 35-Jährige hat sich im Rahmen der Verkündung des Haftbefehls nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. (fb)