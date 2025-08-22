Minigolf-WM in NRW gestartet – mittendrin mischt ein Youtuber mit

Am Wochenende entspannt eine Runde Minigolf mit Freunden oder dem Datepartner spielen, das haben die meisten von uns schon gemacht. Doch viele staunen, wenn sie erfahren, dass Minigolf durchaus auch in Vereinen als professionelle Sportart betrieben wird und nicht nur als Freizeitvertreib.

Dabei gibt es sogar richtige Weltmeisterschaften wie im Fußball. Vom 14. bis 23. August läuft die Minigolf-WM in Neheim (NRW). 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Nationen kämpfen um die Titel. Und die Deutschen haben berechtigte Chancen auf Medaillen. Mittendrin mischt auch Sven Stamm mit, der es sich zum Ziel gesetzt hat, seine Lieblingssportart populärer und „cooler“ zu machen.

Minigolf soll populärer werden

Team Deutschland hat zum Turnierstart gut vorgelegt. Sowohl die Damen als auch die Herren konnten bei der Heimweltmeisterschaft Gold im Team holen. Bis zum Ende mitgefiebert hat auch Sven Stamm. Der Wuppertaler war am Mittwoch (20. August) selbst vor Ort und ganz nah an den Spielern und Spielerinnen dran. Denn die Minigolf-WM ist perfekt für seinen Youtube-Kanal.

Seit rund zwei Jahren betreibt er unter dem Namen „Zvenstagram“ ein Youtube-Format für Minigolfer und die, die es werden wollen. Ein Herzensprojekt des jungen Content-Creators, das es so noch nicht gab. „Heute möchte ich mit meinem Content auf Youtube Minigolf dahin bringen, dass die jungen Leute sehen, dass auch coole Menschen den Sport betreiben. Ich möchte nicht, dass ein anderes Kind so wie ich damals gemobbt wird, nur weil es Minigolf spielt“, erklärt Sven Stamm gegenüber DER WESTEN.

Durch seine Eltern sei der selbstständige Finanz-Makler im Alter von 14 Jahren zum Minigolfsport gekommen. Obwohl ihm der Sport viel Freude bereitete, hörte er nur zwei Jahre später wieder auf. Der traurige Grund: Mitschüler hänselten ihn wegen seines Hobbys. Inzwischen hat er zurückgefunden und möchte für ein Umdenken sorgen. Inzwischen folgen ihm auf Youtube schon rund 19.000 Menschen und auf Tiktok sogar 30.000.

Alles eine Sache des Kopfes

In seinen Beiträgen liefert sich Sven Stamm humorvolle Duelle mit Profis, erklärt Besonderheiten einzelner Bahnen und Bälle. Die Auswahl des Balles ist eine Wissenschaft für sich: Jeder Spieler hat Hunderte von Bällen, die sich durch Härte, Gewicht oder Oberfläche unterschieden. Für ein Ass sind Temperatur, Geschwindigkeit und der richtige Winkel beim Schlag entscheidend.

Beim einem hochklassigen Turnier wie der Minigolf-WM in Neheim entscheidet nach Einschätzung von Sven Stamm am Ende jedoch nicht die Technik oder Talent. „Hauptsächlich spielt sich Minigolf im Kopf ab. Die Schwierigkeit liegt nicht bei den Bahnen, sondern dass man seine Konzentration über vier Runden den ganzen Tag hochhalten kann.“ Und der Kopf spielte dem Favoriten und Weltranglistenersten aus Deutschland Yannik Müller beim Einzel (Platz 17) offenbar einen kleinen Streich.

Yannik Müller ist bei der Minigolf-WM einer der Favoriten. Foto: Melissa Krane

„Es war ein bisschen fehlendes Spielglück, aber die Schlagqualität war einfach katastrophal. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe diesen Effekt einer Heim-WM etwas unterschätzt. Es waren so viele Leute zum Zugucken da und das hat unterbewusst vielleicht auch einen Ausschlag gegeben“, schätzt der 24-Jährige seine Leistung offen ein. Doch die Freude überwiegt dennoch, den zwei seiner Teamkollegen konnten den 1. und 2. Platz holen. Und im Mixed und beim „Matchplay“, also dem direkten Duell ‚Mann gegen Mann‘, hat der Profi-Minigolfer noch zwei Chancen auf Medaillen.

Damit es zukünftig noch viel mehr Zuschauer und auch potenzielle Gegner gibt, findet es Müller gut, dass jemand wie Sven Stamm dem Sport eine größere Plattform und Aufmerksamkeit bietet. Die beiden Experten sind sich einig: Um mit dem Minigolf anzufangen, ist man nie zu alt – auch auf hohem Niveau. Für den Anfang sei jedoch das richtige Set entscheidend. Sven Stamm hat für alle Interessierten auf seinem Youtube-Kanal eine kleine Vorauswahl getroffen. Jeden Sonntag kommt um 10 Uhr immer ein neues Video online.