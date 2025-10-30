Wochenlang mieses Wetter in NRW – 5 Tipps für Indoor-Ausflüge

Die Wetteraussichten für NRW sehen für die kommenden zwei Wochen sehr schlecht aus. Regen, Wind und Temperaturen nur um die maximal zehn Grad. An Ausflüge an der frischen Luft ist da wohl kaum zu glauben, aber wie gut, dass NRW noch so viel mehr Optionen zu bieten hat.

Denn schon allein im Ruhrgebiet haben Anwohner fast die Qual der Wahl, wenn es um Indoor-Aktivitäten geht. Wir haben dir fünf beliebte Ausflugsziele rausgesucht. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

Die 5 besten Ausflugsziele in NRW

Gasometer Oberhausen

Der Gasometer Oberhausen ist ein ehemaliger Gasbehälter, der zu einer beeindruckenden Ausstellungs- und Veranstaltungshalle umgebaut wurde. Derzeit wird dort unter anderem die Ausstellung „Planet Ozean“ gezeigt, die innerhalb von elf Monaten eine Million Gäste anzog – Besucherrekord! Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wurde die Ausstellung bis zum 30. November 2025 verlängert. Wer sich die Schönheit und Vielfalt der Weltmeere also noch nicht angeschaut hat, hätte jetzt bei dem miesen Wetter die beste Chance dazu.

Zu den Highlights zählen großformatige Fotos, Filme und die immersive Installation „Die Welle“ auf einer riesigen Leinwand. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, an Feiertagen und in den NRW-Ferien auch montags. Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder ab 6 Jahren 11 Euro und für Kinder bis 5 Jahre ist der Eintritt sogar frei.

Gamehouse in Dortmund

Im Oktober 2024 hat das „Gamehouse“ in Dortmund geöffnet. Das Konzept ist ähnlich wie bei „Schlag den Star“. Ein Moderator führt Gruppen von 3 bis 12 Spielern durch die Räume – rund 20 Spiele aus den Bereichen Geschicklichkeit, Wissen und Sport stehen zur Verfügung. Über einen Bildschirm werden die Teilnehmer immer über ihren aktuellen Spielstand informiert. Gruppen mit zwei bis sechs Personen zahlen in der Regel 39,90 Euro für rund zwei Stunden Spielspaß pro Person und ab sieben Personen sinkt der Preis auf 34,90 Euro pro Teilnehmer. DER WESTEN war auch schon vor Ort und hat das Spielkonzept getestet (hier mehr dazu).

Almapark in Gelsenkirchen

Um Spiel und Spaß geht es auch im Almapark in Gelsenkirchen. An Action und Unterhaltung wird den Besuchern hier jede Menge Vielfalt geboten. Vom Axtwerfen und Bogenschießen über Lastertag, Bubbleball und Minigolf. Besonderes Highlight für Groß und Klein ist auch der Trampolinpark oder die VR-Arenen, in denen Besucher in virtuelle Welten abtauchen können. Von Montag bis Sonntag ist der Almapark in Gelsenkirchen von 10 bis 22 Uhr geöffnet – und zwar 365 Tage im Jahr! Die gleichen Öffnungszeiten gelten auch an Feiertagen und in den Ferien.

Skihalle Bottrop

Nach dem Sommerurlaub ist vor dem Winterurlaub. Um auf die Skipiste zu kommen, musst du jedoch nicht extra in die Alpen nach Österreich oder Italien fahren. Denn das alpincenter Bottrop ist mit 640 Metern Piste die längste Skihalle der Welt und bietet ganzjährig Pistenvergnügen für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Pistennutzung ist von 10 bis 20 Uhr möglich, freitags und samstags sogar am Abend noch zwei Stunden länger. Ein All-Inclusive-Ticket (Ski oder Snowboard, Schuhe + Stöcke, Essen und unbegrenzte Softdrinks, Aprés-Ski-Party am Wochenende) kostet 72 Euro.

Derzeit wird die Skihalle in Bottrop umgebaut und um einige Erneuerungen wie eine neu gestaltete Innen- und Außengastronomie sowie neben der Skihalle weitere Attraktionen erweitert. Am 6. November ist die Neueröffnung geplant. Aber bis dahin ist da ja auch noch die Skihalle in Neuss.

Ruhrmuseum Essen

Natürlich bietet das Ruhrgebiet auch jede Menge Kulturprogramm. Das Ruhrmuseum Essen befindet sich auf dem Gelände des Zeche Zollverein (Schacht XII, Kohlenwäsche) in Essen. Hier war früher eine Kohlenwäsche und es zeigt die Natur-, Kultur- und Sozialgeschichte des Ruhrgebiets. Neben der Dauerausstellung gibt es auch regelmäßig Sonderausstellungen. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Ausgenommen sind in der Regel Heiligabend (24.12), 1. Weihnachtstag (25.12) und Silvester (31.12). Durch die Dauerausstellung führt ein Audioguide. Die Preise für Erwachsene liegen bei 10 Euro, für Kinder sind es 7 Euro.