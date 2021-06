Michelin-Stern im Ruhrgebiet: Zehn Sterne für Revierstädte! Hier kannst du besonders gut schlemmen

Die beiden Küchenchefs des Restaurants „Hannappel“ in Essen freuen sich auch in dieser schwierigen Zeit den Michelin Stern verteidigt zu haben.

Das Ruhrgebiet hat in Sachen Kulinarik anscheinend einiges zu bieten: Denn der berühmte und von vielen Restaurants begehrte Michelin-Stern ist 2021 an bereits zehn Gastronomie-Betriebe im Pott gegangen!

Besonderes Highlight: Allein in Dortmund gibt es in diesem Jahr drei neue Restaurants, die sich über einen Michelin-Stern freuen können. Gar nicht so übel für das Ruhrgebiet und sein Ansehen in Deutschlands kulinarischen Welten.

Zehn Restaurants im Ruhrgebiet können sich über Michelin-Stern freuen

Dass die Region damit als Gastronomie-Standort zunehmend an Bedeutung gewinnt, steht auch für Lars Thiele, Regionsmanager der Metro Deutschland, fest: „Die kulturelle und gastronomische Bandbreite des Ruhrgebiets war schon immer sehr vielfältig. Die insgesamt zehn Sterne-Restaurants im Ruhrgebiet stehen stellvertretend für die gesamte Region: Sie machen deutlich, dass die Gourmetkultur hier immer weiterwächst.“

Seit 2018 ist die Metro offizieller Partner des Guide Michelin und übergibt seitdem die renommierteste Auszeichnung in der Spitzengastronomie an die Sterne-Träger und Trägerinnen.

In Dortmund können gleich drei Restaurants den Stern ergattern

Mit unter den Sterneträgern im Ruhrgebiet sind auch die drei erstmals in den Gastro-Führer aufgenommenen Dortmunder Restaurants „Der Schneider“, „Grammons“ und „Iuma“. „Nachdem man so lange hart dafür gearbeitet hat, ist es ein unbeschreiblich tolles Gefühl den ersten Stern zu erhalten. Es ist eine Ehre nun zur Elite meines Berufsstandes zu gehören“, freut sich Phillip Schneider mit seinem Team vom „Der Schneider“ über die Ehrung.

Phillip Schneider vom Restaurant „Der Schneider“ in Dortmund freut sich über seinen ersten Michelin Stern. Foto: Metro Deutschland

Neben den drei neu ausgezeichneten Dortmunder Restaurants erhielten außerdem sieben weiteren Restaurants im Ruhrgebiet ihre Sterne-Plaketten für das Jahr 2021.

Das sind die Sterne-Restaurants im Ruhrgebiet

Jeweils einen Stern bekommen oder verteidigt haben folgende Restaurants:

„Palmgarden“ in Dortmund

„Schote“ und „Hannappel“ in Essen

„Ratsstuben“ in Haltern am See

„Goldener Anker“ in Dorsten

Landhaus Köpp“ in Xanten

Das Restaurant von Frank Rosin, "Rosin", in Dorsten gab es sogar zwei Sterne.

Nun, da die Corona-Inzidenzen es wieder zulassen, könnte ein Abstecher in ein Sterne-Restaurant im Ruhrgebiet vielleicht gar nicht so schlecht sein.

Genug Auswahl gibt es auf jeden Fall. (fb)