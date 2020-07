Michael Wendler: Mega-Ärger mit der Justiz! Jetzt droht ihm ausgerechnet DAS

Das Wiedersehen mit der Ex fällt aus!

Und auch ins Gefängnis muss der Wendler nicht. Dennoch wartet auf Michael Wendler demnächst ein unangenehmer Termin. Und nein: die Rede ist nicht von seiner kirchlichen Trauung.

Michael Wendler: Strafbefehl gegen den Sänger

Im Februar war auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen Michael Wendler und seine Ex-Frau Claudia Norberg ein Strafbefehl erlassen worden.

Der Wendler und seine Neue: Laura Müller, seit kurzem Norberg. Foto: Imago images/Futur-Image

Der Vorwurf gegen Claudia Norberg: Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen und falscher Versicherung an Eides. Michael Wendler soll Beihilfe dazu geleistet haben.

Hintergrund ist die Pleite von Claudias Plattenfirma CNI (Claudia Norberg International) im Jahr 2016. Michael Wendler war damals Angestellter in der Plattenfirma seiner Ex.

Michael Wendler: Es geht um die Firma seiner Ex

Im Zuge der Insolvenz soll Claudia Norberg Namensrechte auf ihren Ex übertragen haben, um die Vermögenswerte unrechtmäßig aus der Insolvenzmasse zu trennen. Auch GEMA-Rechte von Wendler-Songs gingen laut Staatsanwaltschaft auf den Sänger über.

Es folgten Strafbefehle gegen Wendler und Norberg, verbunden mit Freiheitsstrafen auf Bewährung - ein Jahr bei Claudia Norberg, sechs Monate bei Michael Wendler.

Michael Wendler und Claudia Norberg: das Ex-Paar wird sich gemeinsam vor Gericht verantworten müssen. Foto: Imago images/Futur-Image

Beide legten zunächst Einspruch ein. Claudia Norberg zog diesen dann im Mai zurück. „Ich habe meinen Einspruch zurückgezogen, da ich mit der Vergangenheit endlich abschließen möchte“, sagte sie der „Bild“.

Claudia Norberg ist nicht gut auf ihren Ex zu sprechen. Foto: Imago images/Futur-Image

Das bedeutet, dass der Wendler alleine auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Eigentlich sollte er sich am 7. Juli am Amtsgericht Dinslaken verantworten müssen.

Doch der anvisierte Prozesstermin ist geplatzt. „Der Termin wurde auf Antrag verlegt“, so Gerichtssprecherin Cornelia Flecken-Bringmann gegenüber dieser Redaktion.

Voraussichtlich im Herbst wird es einen neuen Gerichtstermin geben, wenn der Wendler seinen Einspruch nicht noch zurückzieht. So oder so bleibt erstmal genug Zeit, um vorher ordentlich die Korken knallen zu lassen. Schließlich steht nach der standesamtlichen Trauung mit seiner Laura noch die kirchliche Trauung an.