Metro öffnet wegen Corona-Pandemie für alle Kunden – doch die Sache hat einen Haken

Aufgrund der Corona-Pandemie und des deswegen aktuell geltenden Lockdowns hat die Metro sich etwas überlegt, um alle Menschen zu unterstützen.

Wie bereits Anfang des Jahres wird die Metro ihre Filialen in NRW für alle Kunden öffnen. Normalerweise braucht es eine Metro-Karte, um dort einkaufen zu gehen. Diese bekommen nur Menschen mit einem Gewerbeschein. Nun jedoch dieser großzügige Schritt. Allerdings hat die Sache einen Haken.

Metro lockert wieder die Einkaufsregeln – doch nur für diese Produkte

Die Metro möchte nach eigenen Angaben hiermit einen Beitrag zum sicheren Einkaufen liefern.

Aber es gibt einen Haken, genauer eine Einschränkung: Denn Kunde ohne Metro-Karte dürfen nur Lebensmittel einkaufen. Klopapier, Küchenrolle oder Desinfektionsmittel sind nicht verkäuflich.

In der Metro dürfen Endkunden nur Lebensmittel kaufen, keine anderen Produkte. Foto: imago images/Blaulicht News

Diese bleiben weiterhin den Großkunden vorbehalten.

Kunden ohne Kundenkarte dürfen nur Lebensmittel einkaufen

„Aufgrund einer behördlichen Anordnung des Landes NRW dürfen wir an Endverbraucher ab sofort nur noch Lebensmittel verkaufen. Der Erwerb von Nonfood-Artikeln ist für Endverbraucher (ohne METRO Kundenkarte mit Lichtbild) aufgrund der aktuellen Situation daher leider ausgeschlossen. Das Kassieren von Nonfood-Artikeln an der Kasse für Endverbraucher (ohne METRO-Kundenkarte) ist daher systemisch ausgeschlossen“, schreibt die Metro dazu in einer Pressemitteilung.

Die Regelung gilt vorerst bis zum 10. Januar 2021.

In diesen Filialen in NRW kannst du auch ohne Metro-Karte Lebensmittel einkaufen:

METRO Markt Dortmund-Mitte

Brackeler Straße 51, 44145 Dortmund, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Brackeler Straße 51, 44145 Dortmund, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Dortmund-Oespel

Borussiastraße 101, 44149 Dortmund, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Borussiastraße 101, 44149 Dortmund, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Gastro Markt Düren Gewerbegebiet Rurbenden 44, 52353 Düren, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 19:00 Uhr, Sa: 07:00 – 14:00 Uhr, So: Geschlossen

Gewerbegebiet Rurbenden 44, 52353 Düren, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 19:00 Uhr, Sa: 07:00 – 14:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Düsseldorf

Schlüterstraße 3, 40235 Düsseldorf, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Schlüterstraße 3, 40235 Düsseldorf, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Duisburg Max-Peters-Straße 20, 47059 Duisburg, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Max-Peters-Straße 20, 47059 Duisburg, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Essen

Lütkenbrauk 64, 45329 Essen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Lütkenbrauk 64, 45329 Essen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Gastro Markt Iserlohn

Zur Helle 1, 58638 Iserlohn, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:30 – 19:00, Sa: 08:00 – 14:00 Uhr, So: Geschlossen

Zur Helle 1, 58638 Iserlohn, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:30 – 19:00, Sa: 08:00 – 14:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Köln

Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Otto-Hahn-Straße 15, 50997 Köln, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Krefeld

Parkstraße 200, 47829 Krefeld, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Parkstraße 200, 47829 Krefeld, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Leverkusen

Syltstraße 13, 51377 Leverkusen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Syltstraße 13, 51377 Leverkusen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Mülheim a. d. Ruhr

Heifeskamp 32-36, 45475 Mülheim, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Heifeskamp 32-36, 45475 Mülheim, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Neuss

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss-Grimlinghausen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Jagenbergstraße 6, 41468 Neuss-Grimlinghausen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Porta Westfalica

Ellernstr 18, 32457 Porta Westfalica, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 21:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Ellernstr 18, 32457 Porta Westfalica, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 21:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Recklinghausen

Querstraße 53, 45661 Recklinghausen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Querstraße 53, 45661 Recklinghausen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Schwelm

Saarstraße 9, 58332 Schwelm, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 06:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Saarstraße 9, 58332 Schwelm, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 06:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Siegen

Eiserfelder Straße 176, 57072 Siegen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 21:00 Uhr, Sa: 07:00 - 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Eiserfelder Straße 176, 57072 Siegen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 21:00 Uhr, Sa: 07:00 - 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt St. Augustin

Einsteinstraße 28, 53757 St. Augustin, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Einsteinstraße 28, 53757 St. Augustin, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 22:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen METRO Markt Würselen

Schumanstraße 6, 52146 Würselen, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 07:00 – 21:00 Uhr, Sa: 07:00 – 20:00 Uhr, So: Geschlossen

Einlassschluss ist 30 Minuten vor Ladenschluss. Außerdem dürfen aufgrund der maximalen Personenanzahl in der Metro nur zwei Menschen gleichzeitig mit einer Metro-Karte ins Geschäft. (fb)