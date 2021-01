Die Metro in NRW öffnet bis 31. Januar auch für Normalverbraucher.

Metro in NRW: Großhandel öffnet für alle Kunden – doch die Sache hat einen Haken

Tolle Nachrichten: Die Metro in NRW öffnet seine Märkte wieder für Normalverbraucher. Eigentlich dürfen dort nur Gewerbetreibende einkaufen. Doch es hat auch einen Haken.

Bis zum 31. Januar hebt der Großhandel Metro in vielen NRW-Städten die Beschränkung für Gewerbetreibende mit Kundenkarte auf, wie RND berichtet.

Metro in NRW: Nicht alle sind von Öffnung begeistert

Mit der Öffnung will man während der Corona-Krise ermöglichen, sicher einzukaufen. Der Großhandel verfügt über eine große Verkaufsfläche. So kann die Abstandsregelung besser eingehalten werden.

Metro in NRW: Eigentlich dürfen hier nur Gewerbetreibende einkaufen. Foto: imago images / Norbert Schmidt

So will die Metro Kundenströme entzerren. Das Unternehmen dürfte aber auch selbst davon profitieren. Wegen des Lockdowns sind Gastronomiebetriebe geschlossen – der größte Umsatzeinbringer für die Metro. Betroffen sind in NRW 16 Metro-Märkte sowie zwei Gastro-Märkte.

In diesen NRW-Städten öffnet die Metro für Normalverbraucher:

Dortmund-Mitte

Dortmund-Oespel

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Köln

Krefeld

Leverkusen

Mülheim

Neuss

Porta Westfalica

Recklinghausen

Sankt Augustin

Schwelm

Siegen

Würselen

sowie die Metro-Gastro-Märkte in:

Düren

Iserlohn

Es gibt aber einen Haken. Wegen der angepassten Coronaschutzverordnung in NRW dürfen Normalverbraucher in der Metro nur Lebensmittel einkaufen. Non-Food-Artikel bleiben den Gewerbetreibenden vorbehalten, dazu zählen zum Beispiel Putzmittel und Kochutensilien.

----------

Weitere News aus NRW:

Penny in NRW: Autofahrer baut Unfall vor Discounter – unfassbar dreist, was er auf dem Parkplatz zurücklässt

Flughafen Düsseldorf: Airport postet geniales Video – alle sind begeistert! „Traumhaft! Wunderschön!“

Wetter in NRW: Schnee am Wochenende – Experten warnen vor „erheblicher Glättegefahr“

----------

So soll ausgeschlossen werden, dass die Metro davon profitiert, dass andere Einzelhandelsgeschäfte geschlossen sind.

Bereits im Frühjahr und im Dezember 2020 öffnete die Metro in NRW seine Märkte für Endkunden. Das kommt laut RND bei Gewerbetreibende aber nicht überall gut an. Die haben die Befürchtung, dass es in diesem Frühjahr zu leeren Regalen und vollen Kassen kommen könnte. (ldi)

+++ Telekom: Frau erhält Vertragsangebot an der Tür – dann kommen Zweifel auf „Den Schuss nicht gehört“ +++

Ebenfalls interessant: Eine Frau kauft ein Croissant bei einem Bäcker in Schwerte (NRW). Wirklich unfassbar, was sich zusätzlich in der Tüte befindet. Hier liest du mehr <<<