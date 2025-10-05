Messerangriff im Ruhrgebiet – 16-Jähriger verletzt ++ Täter auf der Flucht

Bluttat am Sonntagabend (5. Oktober) im Ruhrgebiet! Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, wurden Rettungskräfte und Polizei zu einer Esso-Tankstelle in Hattingen (NRW) gerufen. Dort wurde offenbar ein verletzter Jugendlicher von Passanten gefunden.

Nach ersten Informationen soll der Teenager von einem unbekannten Täter angegriffen und mit einem Messer verletzt worden sein. Insgesamt zweimal soll auf den Jugendlichen eingestochen worden sein. Die Polizei bestätigt gegenüber DER WESTEN, dass es sich um einen Streit unter Jugendlichen gehandelt habe.

Ruhrgebiet: Jugendlicher mit Messer attackiert

Unklar ist bisher, was der Auslöser dieses Streits war. Die Polizei gibt lediglich bekannt, dass weder das Opfer noch der mutmaßliche Angreifer schwerer verletzt sind – es bestehe keine Lebensgefahr.

Wie Informationen, die der DER WESTEN vorliegen, beschreiben, hatte sich der Teenager nach der Attacke trotz Verletzung zu einer Tankstelle geschleppt, wo ihn Passanten vorfanden.

Nach ersten Informationen soll das Opfer viel Blut verloren haben. Rettungskräfte waren wohl aber schnell vor Ort und versorgten den Jugendlichen. Anschließend sollen sie ihn in eine Spezialklinik nach Bochum gebracht haben. Die Polizei im Ruhrgebiet soll nach diesem Vorfall umgehend eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter eingeleitet haben.