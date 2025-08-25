Neue Wendung nach tödlichen Schüsse in Menden! Polizei sucht jetzt IHN

Nach den tödlichen Schüssen auf der Alten Provinzialstraße in Menden (mehr dazu hier >>>) hat die Polizei Hagen neue Ermittlungsergebnisse geteilt. Demnach bestätigten sich erste Informationen über den mutmaßlichen Tathergang.

Demnach sollen die Opfer als Handwerker für den Tatverdächtigen Kenan M. (40) gearbeitet haben. Der 40-Jährige soll den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge mit den Handwerkern in Streit geraten sein. Im Streit soll der 40-Jährige plötzlich das Feuer eröffnet haben: „Es ist also davon auszugehen, dass es sich um eine gezielte Tat zum Nachteil der vor Ort anwesenden Männer handelte“, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Gefahr für Unbeteiligte beste vorerst nicht. Allerdings sollte es noch ein weiteres Opfer gegeben haben!

Weiteres Schussopfer in Menden?ät

Bislang war von einem Toten (†45) und einem Schwerverletzten (49) die Rede. Jetzt teilte die Mordkommission mit, dass es womöglich noch ein weiteres Opfer gab. „Zeugen gaben den Ermittlern der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen gegenüber an, dass noch ein dritter Mann durch den Tatverdächtigen angegriffen wurde, anschließend aber vom Tatort flüchtete“, so die Ermittler.

Ob der Mann allerdings auch von einer Kugel getroffen oder anderweitig verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Polizei bat den geflohenen Man, sich dringend bei der Polizei zu melden. Nur kurze Zeit später konnte die Identität des Mannes geklärt werden. „Es handelt sich um einen 32-Jährigen, der bei der Tat nicht verletzt wurde“, erklärten die Ermittler.

Polizei fahndet europaweit nach Schützen aus Menden

Derweil fahndet die Polizei Hagen weiterhin europaweit nach dem Tatverdächtigen und hat dazu auch ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Hier geht es zur Fahndung >>>

Wer ihn sieht, soll ihn auf keinen Fall ansprechen, da er womöglich weiterhin bewaffnet sein könnte. Der dringende Rat der Polizei: „Wählen Sie deshalb bei Erblicken des Gesuchten umgehend den Notruf der Polizei (110).“