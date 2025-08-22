Schüsse in Menden (NRW) ++ Mann getötet ++ Täter flüchtig

Großfahndung in Menden (NRW) am Freitagnachmittag (22. August). Nach Informationen von DER WESTEN sollen auf offener Straße Schüsse gefallen sein. Das berichteten auch Zeugen vor Ort, wie die mittlerweile zuständige Polizei Hagen gegenüber unserer Redaktion verriet.

Ein oder mehrere Täter sollen das Feuer eröffnet haben und dabei zwei Männer verletzt haben. Von mehreren Verletzten ist die Rede. Nach Informationen von DER WESTEN soll eine Person dabei verstorben sein.

Verletzte nach Schüssen in Menden (NRW)

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, ein Schwerverletzter wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie uns zunächst ein Sprecher der Polizei Märkischer Kreis verriet. Der oder die Schützen sind auf der Flucht.

Wir berichten weiter.