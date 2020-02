Menden/NRW: Suche nach vermisstem Mädchen (10) – schrecklicher Verdacht!

In Menden suchen Helfer nach einem vermissten Mädchen.

Menden. In Menden (NRW) wird seit Samstag ein zehnjähriges Mädchen vermisst. Bis zum Sonntagabend suchten die Helfer nach dem Kind – ohne Erfolg. Mehr als 400 Kräfte waren im Einsatz.

Am Sonntagabend meldete die Polizei in Menden, dass wegen der einbrechenden Dunkelheit die Suche zurückgefahren werde. Am Montagvormittag wird geprüft, wie die Polizei weiter vorgeht.

Polizei Menden sucht nach vermisstem Mädchen

Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass das Kind in den Fluss, die Hönne, gefallen sein könnte. Darauf deuten gleich mehrere Indizien hin.

Zwischenzeitlich wurden Gerüchte verbreitet, das Mädchen sei wieder aufgetaucht. Hierbei handelte es sich leider um eine Falsch-Meldung.

Menden/NRW: Mädchen im Bereich der Hönne vermisst

Das Mädchen sei am Samstag in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung der Eltern verschwunden und vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß unterwegs.

Aufgrund der Dunkelheit mussten die Suchmaßnahmen am Samstagabend unterbrochen werden. Sonntagfrüh starteten die Einsatzkräfte einen neuen Versuch.

Großaufgebot zur Suche des Mädchens eingesetzt

Ein Polizei-Hubschrauber, Polizisten aus Bielefeld, die Feuerwehr und ein Mantrailer-Hund kämmten die Gegend ab. Auch zahlreichen Hinweisen wurde nachgegangen.

Der Vierbeiner hatte die Fährte bis zur Hönne aufgenommen, dort verliert sich die Spur. Auch eine Zeugin hatte das Mädchen dort zuletzt gesehen. Zusätzlich sucht das Technische Hilfswerk mit einem Sonar-Boot den Fluss ab. Doch die Suche verlief ohne Ergebnis.

Auch am Sonntag war wieder ein Hubschrauber im Einsatz. Foto: Polizei

Eine Beschreibung des Mädchens:

Rosa/pinkfarbener Pyjama, barfuß

Dunkle Haare, lockig, mittellange Haare

Circa 120 cm, normale Statur.

Das Mädchen ist nach Polizeiangaben Autistin. Deswegen spricht sie nicht.

Mädchen: Die Zehnjährige wird dringend vermisst.

Polizei bedankt sich bei freiwilligen Helfern

Die Polizei zeigte sich überwältigt von der Mithilfe vieler Bürger: „An der Suche haben sich viele hundert freiwillige Helfer beteiligt, die durch die Polizeikräfte an der Battensfeldwiese koordiniert wurden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.“

Wenn du das vermisste Mädchen gesehen hast, wähle bitte sofort den Notruf unter 110.