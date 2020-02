Menden: Neuer Hinweis auf vermisste Lia (10) – Polizei setzt Suche fort

Seit Samstag wird die kleine Lia (10) aus Menden (NRW) vermisst. Zahlreiche Einsatzkräfte mitsamt Polizeihubschrauber, aber auch etliche freiwillige Helfer haben nach dem Kind gesucht – die Ermittler in Menden beschäftigen sich täglich mit dem verschwundenen Mädchen.

Auch wenn von Lia nach knapp einer Woche immer noch jede Spur fehlt, gibt die Polizei die Suche noch nicht auf. Laut eines Sprechers der Polizeibehörde Märkischer Kreis kontrollieren Einsatzkräfte jeden Morgen und Abend die Wasserwehre in der Umgebung.

Außerdem gehe man weiter jedem neuen Hinweis sofort nach. Erst am Donnerstagabend haben Einsatzkräfte der Feuerwehr wieder einen Schlafsack aus der Hönne geborgen, nachdem Passanten einen verdächtigen Gegenstand gemeldet hatten.

Die vermisste Lia:

Menden (NRW): Polizei hat keine neuen Hinweise

Das Mädchen sei am Samstag in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung der Eltern verschwunden und vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß unterwegs. Die Zehnjährige ist Autistin, deswegen spreche sie mit niemanden. Ein Hubschrauber, Polizisten aus Bielefeld, die Feuerwehr und ein Mantrailer-Hund kämmten bereits am Samstag und Sonntag die Gegend ab. Die Ermittler stehen im engen Kontakt mit den Eltern, die psychologisch betreut werden.

Foto: Fabian Strauch/dpa

Eine Beschreibung des Mädchens:

Rosa/pinkfarbener Pyjama, barfuß

Dunkle Haare, lockig, mittellange Haare

Circa 1,20 Meter, normale Statur.

Die Polizei bittet unter der Notrufnummer 110 nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung. (mg)