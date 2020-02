Menden/ NRW: Polizei bricht Suche nach vermisster Lia (10) ab

Seit Samstag wird die kleine Lia (10) aus Menden (NRW) vermisst. Zahlreiche Einsatzkräfte mitsamt Polizeihubschrauber, aber auch etliche freiwillige Helfer haben nach dem Kind gesucht. Jetzt hat die Polizei allerdings die intensive Suchaktion abgebrochen!

Ein Sprecher der Polizeibehörde des Märkischen Kreises hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass man jedem neuen Hinweis sofort nachgehen würde. Da man aber keine Anhaltspunkte für den Aufenthaltsort des Kindes habe und auch keine neuen Hinweise eingegangen seien, könne man die Suche nicht so intensiv fortsetzen wie an den Vortagen.

------------------------------------------

Die vermisste Lia:

++ Menden/NRW: Suche nach vermisstem Mädchen (10) – Polizei mit drastischem Schritt ++

------------------------------------------

Menden (NRW): Polizei hat keine neuen Hinweise

Das Mädchen sei am Samstag in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung der Eltern verschwunden und vermutlich in einem rosafarbenen Pyjama und barfuß unterwegs. Die Zehnjährige ist Autistin, deswegen spreche sie mit niemanden. Ein Hubschrauber, Polizisten aus Bielefeld, die Feuerwehr und ein Mantrailer-Hund kämmten bereits am Samstag und Sonntag die Gegend ab. Die Ermittler stehen im engen Kontakt mit den Eltern, die psychologisch betreut werden.

Foto: Fabian Strauch/dpa

Eine Beschreibung des Mädchens:

Rosa/pinkfarbener Pyjama, barfuß

Dunkle Haare, lockig, mittellange Haare

Circa 1,20 Meter, normale Statur.

Die Polizei bittet unter der Notrufnummer 110 nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung. (mg)