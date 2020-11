Meckenheim: In der NRW-Kleinstadt Meckenheim fielen Schüsse. Jetzt gibt es neue Details zu dem Polizei-Großeinsatz.

Meckenheim: Mann schießt in NRW-Kleinstadt um sich – und wird von SEK getötet

Meckenheim. Großeinsatz der Polizei in Meckenheim am Sonntagabend. Wie der „Bonner General-Anzeiger“ zuerst berichtete, fielen in der NRW-Kleinstadt nahe Bonn Schüsse.

Anwohner hätten demnach gegen 21 Uhr Schüsse in der Tombergstraße in Meckenheim gehört. Die Polizei eilte mit einem Großaufgebot zum Einsatzort. Jetzt gibt es neue Details.

Meckenheim: Mann schießt in NRW-Kleinstadt um sich

Anwohner meldeten gegen 21 Uhr über den Notruf der Polizei einen Mann im Bereich des Frankenweges, der randaliere. Zeugen zufolge zog der Unbekannte eine Waffe und feuerte Schüsse ab, durch die nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde. Das teilte die Polizei Sonntagnacht in einer Polizeimeldung mit.

Der beobachtete Mann ging dann zu Fuß weiter über die Tombergstraße in Richtung der Josef-Kreuser-Straße. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstrand der Polizei gab er dabei weitere Schüsse ab.

Mehrere Notärzte und Krankenwagen vor Ort - Ein Toter

Vor Ort eintreffende Polizisten wurden daraufhin im Bereich der Josef-Kreuser-Straße zur Zielscheibe des Mannes, welcher in deren Richtung feuerte. Ein 60-jähriger Polizist wurde dadurch verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zwischenzeitlich alarmierte Spezialkräfte trafen schließlich auf den bewaffneten Mann auf einem Grundstück auf der Josef-Kreuser-Straße. Der „Bonner General-Anzeiger“ berichtete von Polizisten teilweise mit schwerer Bewaffnung im Bereich der Altstadt. Einige Bereiche in Meckenheim seien abgesperrt worden. In der Josef-Kreuser-Straße seien gegen 22.50 Uhr auch mehrere Krankenwagen und Notärzte angerückt.

Meckenheim: Bei einem Schusswechsel gab es einen Toten. Foto: dpa

Dann kam es zu einem Schusswechsel, wobei der Mann tödliche Verletzungen erlitt und vor Ort verstarb.

Das ist Meckenheim:

Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis in NRW

Etwa 24.000 Einwohner

liegt südlich von Bonn

Weitere Personen wurden nach aktuellen Sachstand nicht verletzt. Für die Betreuung von betroffenen Zeugen und wurden Seelsorger eingesetzt. Nach 23 Uhr soll sich die Lage nach Angaben der Bonner Zeitung dann etwas beruhigt haben. Einige Einheiten der Polizei hätten ihre Schutzausrüstung abgelegt. Andere rückten wieder ab.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei leiteten Ermittlungen zu dem tödlichen Vorfall ein. Zur Person des Mannes gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. (ak, nk)