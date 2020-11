Großeinsatz der Polizei nach Schüssen in der NRW-Kleinstadt Meckenheim. (Symbolbild)

Meckenheim: Schüsse in NRW-Kleinstadt! Großeinsatz der Polizei

Meckenheim. Großeinsatz der Polizei in Meckenheim am Sonntagabend. Wie der „Bonner General-Anzeiger“ zuerst berichtet hat, sollen Schüsse in der NRW-Kleinstadt nahe Bonn gefallen sein.

Anwohner hätten demnach gegen 21 Uhr Schüsse in der Tombergstraße in Meckenheim gehört. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Meckenheim: Schüsse in NRW-Kleinstadt – Polizei riegelt Straßen ab

Die Polizei bestätigte den Vorfall in Meckenheim auch gegenüber der Deutschen Presseagentur. Details zum Einsatz nannten die Beamten allerdings nicht.

Weder ist bislang bekannt, wer die Schüsse abgegeben haben könnte noch ob möglicherweise Opfern zu beklagen sind. Nach Angaben des „Bonner General-Anzeigers“ stehe die Polizei am Abend teilweise mit schwerer Bewaffnung im Bereich der Altstadt. Einige Bereiche in Meckenheim seien abgesperrt.

Mehrere Notärzte und Krankenwagen vor Ort

Im späteren Verlauf soll sich der Einsatzschwerpunkt der Beamten auf die Josef-Kreuser-Straße verlagert haben. In diese Straße seien gegen 22.50 Uhr auch mehrere Krankenwagen und Notärzte angerückt.

Das ist Meckenheim:

Kleinstadt im Rhein-Sieg-Kreis in NRW

Etwa 24.000 Einwohner

liegt südlich von Bonn

Nach 23 Uhr soll sich die Lage nach Angaben der Bonner Zeitung dann etwas beruhigt haben. Einige Einheiten der Polizei hätten ihre Schutzausrüstung abgelegt. Andere rückten wieder ab. Details zum Geschehen sickerten aber auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht durch. (ak)

Wir berichten weiter.