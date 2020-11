McFit-Chef macht Schluss und kehrt Fitness-Filiale in Oberhausen den Rücken

Der McFit-Chef lässt ein Projekt in Oberhausen platzen! Das war's wohl...

Es sollte eins der größten Projekte der Fittnessbranche werden, jetzt ist das von McFit-Gründer Rainer Schaller geplante Vorhaben Geschichte.

Wie die „WAZ“ berichtet, ist besonders ein Umstand schuld, dass der McFit-Gründer nun Abstand von dem Projekt nimmt.

McFit-Chef Rainer Schaller macht Schluss

Die Corona-Pandemie und die dagegen ergriffenen Maßnahmen setzen der gesamten Fittnessbranche stark zu. Bereits während des ersten Lockdowns mussten die Fittnesstudios schließen. Davon war auch McFit betroffen. Anschließend konnte die Fitnesskette unter strengen Auflagen und klaren Hygiene-Konzepten wieder aufmachen.

---------------

Das ist McFit:

McFit gehört zur RSG Group

Diese wurde 1997 in Würzburg gegründet

Ende 2019 gehörten 163 Studios in Deutschland zu McFit

Gründer ist Rainer Schaller, der auch Veranstalter der Loveparade war

---------------

Mit dem Lockdown-Light ist das nun wieder nicht mehr der Fall. Fitnessstudios mussten ihre Filialen wieder schließen – ein großer Rückschlag für die gebeutelte Branche. Die Corona-Pandemie ist auch der Hauptgrund, warum McFit-Gründer Rainer Schaller das Projekt „The Mirai“ in Oberhausen nun beerdigt.

McFit Foto: imago images / STPP

McFit: Gründer Rainer Schaller erklärt dieses Projekt für gescheitert

Gut drei Jahren lang hatte Schaller daran gearbeitet. In alten Industriehallen in der Nähe des Centros in Oberhausen sollte ein riesiger Fitnesstempel entstehen.

---------------

Weitere News aus NRW:

Edeka in Duisburg: Kracher-Video! Mitarbeiter nehmen an DIESER Challenge teil – und die Kunden feiern es

Weihnachtsmarkt Dortmund: Wird die Riesen-Tanne jetzt etwa wieder abgebaut?

Corona in NRW: Maskenpflicht fast im gesamten Stadtgebiet von Düsseldorf ab morgen

---------------

Dafür waren etwa 100 Millionen Euro Budget eingeplant. Die Hälfte davon wollte Schaller mit der Rainer-Schaller-Group aufbringen und die anderen 50 Millionen Euro sollten durch Sponsoren generiert werden.

McFit: Gründer Rainer Schaller erklärt „The Mirai“ für beendet

Der Komplex sollte alles bieten, was das Fittness-Herz begehrt. So sollten hier etwa Freizeitsportler kostenlos trainieren können. 55.000 Quadratmeter sollte die Einrichtung am Ende umfassen. Der Betrieb sollte 365 Tage im Jahr laufen.

McFit Gründer Rainer Schaller wollte auch diese ehemalige Industriehalle für das Projekt nutzen. Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Weitere Informationen rund um das Projekt „The Mirai“ und was die Stadt Oberhausen zu dem Ende sagt, erfährst du bei der „WAZ“.