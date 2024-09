McDonald’s zieht die Reißleine im Ruhrgebiet – es ist das Ende eine Ära

Der nächste McDonald’s im Ruhrgebiet macht dicht. Nach der Filiale am Bochumer Hauptbahnhof (mehr dazu hier >>>) trifft es nun das Schnellrestaurant am Busbahnhof in Bottrop.

Die Gründe für das Ende der McDonald’s-Filiale in der Ruhrgebietsstadt liegen auf der Hand. Viele Bottroper sehen jetzt ein großes Problem.

McDonald’s im Ruhrgebiet macht nächste Filiale dicht

Seit November 2009 gingen die Kunden bei McDonald’s im Herzen von Bottrop ein und aus. Doch jetzt ist das Ende der Ära gekommen. Kurz vor dem 15-jährigen Jubiläum ist die Filiale aus „strategischen Gründen“ geschlossen worden, wie ein Sprecher gegenüber der „Bottroper Zeitung“ mitteilt und weiter ausführt: „Das bedeutet, dass wir unser aktuelles Restaurant- und Küchenkonzept an diesem Standort nicht in Gänze realisieren können.“

Zum Hintergrund: Der Bottroper McDonald’s hatte eine vergleichsweise kleine Fläche. Dementsprechend konnte das Team nicht alle Produkte anbieten, die Kunden aus anderen Filialen gewohnt sind. Die neue Markenstrategie der Burgerkette sieht mittlerweile Größeres vor. Neben digitalen Bestell-Terminals soll es mehr Sitzplätze und vor allem ein großes Angebot auf der Karte geben.

Bottroper nach McDonald’s-Schließung ernüchtert

Manch ein Bottroper sieht hinter der Schließung jetzt ein großes Problem: „Die Schließung einer McDonald’s Filiale in einer Innenstadt ist immer ein Indiz dafür, dass die City tot ist“, heißt es in den Facebook-Kommentaren bei der „Bottroper Zeitung“. Andere widersprechen: „Die Filiale war von Anfang an zu klein“, erinnert sich einer. Der nächste widerspricht vehement und gibt eine unheilvolle Prognose: „Ist halt absoluter Bullshit. McDonald’s fährt in Deutschland ein neues Konzept ein und wird nach Ablauf der meisten Mietverträge alle Filialen in den Innenstädten aufgeben.“

Während mancher das Fast Food in Bottrop vermissen wird, gehen andere hart mit McDonald’s ins Gericht: „Von mir aus können alle schließen. Schmeckt eh nicht mehr wie früher. Die Burger werden immer kleiner, die Preise höher. Weg damit.“