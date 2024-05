McDonald’s in NRW macht dicht – was es jetzt gibt, ist in ganz Deutschland einmalig

Paukenschlag bei McDonald’s in NRW! Seit Oktober 2023 gibt es die „Big M“-Filiale in Köln-Mülheim nicht mehr. Monatelang stand die Filiale leer, Anwohner fragten sich gespannt, was da wohl einziehen würde. Jetzt feierte der neue Mieter am Wochenende die Eröffnung. Eines vorweg: Es ist erneut ein Gastro-Betrieb.

Und zwar hat es nichts mit Fast Food zu tun, sondern ist ein Muschel-Restaurant. Es handelt sich dabei um eine Filiale der Kette „Lord of Mussels“. Nach langem Umbau konnte der Laden jetzt in NRW eröffnen, der Andrang war wie zu erwarten riesig.

McDonald’s in NRW macht dicht

Dabei war es erstmal enttäuschend, dass McDonald’s in Köln-Mülheim schließen musste. Gegenüber dem Kölner „Express“ nannte der Fast-Food-Konzern als Grund: „In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass wir Standorte schließen, bei denen sich das neueste Küchenkonzept baulich nicht integrieren lässt.“ Beispielsweise würde die Filiale nicht genügend Platz für digitale Bestellterminals bieten.

Das alles ist Vergangenheit, denn jetzt ist „Lord of Mussels“ in Köln. Weltweit gibt es 21 Filialen der türkischen Muschel-Kette, die Filiale am Rhein ist die erste überhaupt in Deutschland. Als Franchise-Konzept bietet das Restaurant verschiedene Miesmuschel-Gerichte an. Elf Muscheln kosten 9,99 Euro.

Köln wird damit zur Muschel-Metropole, denn Miesmuscheln haben im Rheinland Tradition und gehören zur Speisekarte vieler Brauhäuser und Restaurants. Laut „Lord of Mussels“-Gründer Midyeci Ahmet seien weitere Läden in Deutschland geplant.