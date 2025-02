McDonald’s in NRW: Große Sorge um Katzen – jetzt herrscht Gewissheit

Es ist ein Fall, der Katzen-Freunde aus ganz NRW bewegt. Am 1. Weihnachtstag machte eine Frau eine traurige Entdeckung an der Werler Straße in Hamm. Einem Bericht des „Westfälischen Anzeigers“ zufolge fielen der Dame herumstreunende Katzen auf dem dortigen McDonald’s-Parkplatz auf.

In einem angrenzenden Wäldchen habe die Hammerin schließlich einen von der Witterung aufgeweichten Karton sowie einen Korb gefunden. Ihr Verdacht: Die Tiere wurden nahe der McDonald’s-Filiale ausgesetzt. Seitdem kümmere sich die Katzen-Freundin um die Vierbeiner, füttere sie und versuche sie einzufangen. Doch das gestalte sich alles andere als leicht.

McDonald’s in NRW: Katzen-Freundin verzweifelt

Denn die Katzen seien sehr scheu. Zwar habe sie eine Katze schnell einfangen und an die Katzenhilfe vermitteln können. Doch die anderen Fellnasen seien zu skeptisch, würden sich den geliehenen Fallen der Katzenhilfe nicht nähern.

Als sich die Frau für eine Woche in den Urlaub aufmachen wollte, startete sie einen Hilferuf in der Zeitung. Nach der Berichterstattung habe die Katzen-Freundin eine Welle an Hilfsbereitschaft erreicht. So habe sich unter anderem der Verein „Ein Herz für alle Wesen“ aus Drensteinfurt bei ihr gemeldet und ihr neue Fallen geliehen.

Busfahrerin entdeckt Katze bei McDonald’s in NRW

Und das sei noch nicht das Ende der Fahnenstange: „Ich habe Unterstützung von einer Busfahrerin, deren Tour dort entlang geht und gegen 1 Uhr nachts endet. Sie schaut dann noch mal nach den Fallen“, berichtete die Hammerin dem „Westfälischen Anzeiger“. Und die habe nun tatsächlich die zweite von drei Katzen in einer Falle aufgefunden und zur Katzenhilfe bringen können.

Fehlt also nur noch eine Fellnase, die auf dem Parkplatz der McDonald’s-Filiale in NRW ausharren muss. Es heißt also weiter Daumen drücken für den letzten verbliebenen Kämpfer.