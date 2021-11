Was unterscheidet die beiden Fast-Food-Riesen McDonalds und Burger King?

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

Burger King vs McDonalds - die Fast-Food-Giganten im Vergleich

McDonald's in NRW: Kunden müssen nach dem Essen ins Krankenhaus! Jetzt ermittelt die Polizei

Neukirchen-Vluyn. Schlimmer Vorfall bei einem McDonald’s in NRW!

17 Kunden aßen am Montagabend gegen 18.40 Uhr in einem McDonald’s in Neukirchen-Vluyn, als sie etwas Seltsames bemerkten.

Die Gäste klagten plötzlich alle über Hustenreizungen und einen seltsamen Geschmack im Mund. Direkt wurde die Polizei alarmiert.

Am Montagabend gab es einen Vorfall an einem McDonald's in NRW. Foto: FUNKE Foto Services / Arnulf Stoffel (Montage: DER WESTEN)

McDonald's in NRW: Ermittler stehen vor Rätsel

Da zunächst nicht klar war, wie viele Verletzte es gibt, wurde die McDonald’s-Filiale großräumig abgesperrt. Mehrere Polizei- und Rettungskräfte waren vor Ort.

-------------------

Das ist McDonald's:

Gegründet am 15. Mai 1940, Sitz in Oak Brook (Illinois, USA)

umsatzstärkster Fast-Food-Konzern der Welt

2019 betrug der Umsatz 21 Milliarden US-Dollar

Restaurants gibt es in 120 Ländern, der Großteil der rund 36.000 Standorte wird von Franchise-Unternehmern betrieben

weltweit rund 205.000 Mitarbeiter

-------------------

+++ Köln: Nach versuchtem Rocker-Mord – Mega-Razzia gegen Hells Angels! Über 200 SEK-Leute im Einsatz +++

Polizei sowie Feuerwehr durchsuchten das Fast-Food-Restaurant. Sie konnten keine technischen Defekte noch eine strafrechtlich relevante Ursache feststellen, heißt es von der Polizei NRW.

-------------

Mehr aus der Region:

Ruhrgebiet: Familie kauft sich zwei Ratten – die Lage gerät völlig außer Kontrolle

Hund in NRW: Frauchen will nur kurz Blumen kaufen – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Beliebter Weihnachtsmarkt in Dortmund wegen Corona abgesagt – „Ganz bittere Stunde für uns“

Schule in NRW: 20 Schüler müssen sich plötzlich übergeben – Feuerwehr steht vor einem Rätsel

-------------

Vorsichtshalber wurden die McDonald’s-Gäste in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durften aber später wieder gehen. Die Ärzte konnten nichts Sonderbares feststellen. Was genau passiert ist, ermittelt nun die Polizei. (ldi)