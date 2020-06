McDonalds in Köln: Männer bezahlen an SB-Automaten – jetzt werden sie gesucht

Köln. In Köln ist ein Mann (32) von zwei Räubern überfallen und beraubt worden. Die Polizei fahndet nach den Männern mit Hilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera eines McDonalds-Restaurants.

Köln: Mann wird von zwei Männern ausgeraubt

Den Unbekannten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Samstag (7. März) einen 32-jährigen Mann aus Eschweiler in der Innenstadt von Köln überfallen, seine Geldbörse entwendet und anschließend mit seiner EC-Karte bezahlt zu haben.

Mit diesen Fahndungsfotos sucht die Polizei nach den Tätern. Foto: Polizei Köln

Gegen 00.30 Uhr soll das Opfer eine Kneipe am Zülpicher Platz verlassen und kurz danach einen Stoß von hinten bekommen haben. Mit dem Gesicht soll der Überfallene gegen einen Baum geprallt und sich dabei am Auge verletzt haben.

So werden die Männer beschrieben

beide zwischen 15 und 25 Jahre alt

Opfer spricht von „arabischem Aussehen“

beide haben Caps oder Mütze getragen

einer der Männer trug eine Jogginghose und eine schwarze Jacke

der andere Mann trug eine blaue Daunenjacke und einen Schal, der optisch der Marke Burberry ähnelt

Die Männer sollen das Opfer an beiden Armen gepackt und in Richtung eines Autos gezerrt haben. Als es sich befreien konnte, flüchtete das Räuber-Duo in unbekannte Richtung. In dem Moment bemerkte der 32-Jährige das Fehlen seiner Geldbörse.

Zeugen gesucht

Du hast etwas gesehen oder erkennst einen der Männer auf dem Foto? Dann melde dich bei der Polizei unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (fb)