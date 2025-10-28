Mann nahe McDonald’s in Herne niedergestochen ++ Mordkommission ermittelt

Brutale Bluttat an einer McDonald’s Filiale in Herne am späten Montagabend (27. Oktober). Wie die Polizei Bochum mitteilte, ist ein obdachloser Mann (33) im Bereich des Fast-Food-Restaurants niedergestochen worden.

Das Opfer der Messer-Attacke kam mit mehreren Stichverletzungen ins Krankenhaus. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Messer-Attacke in Herne: Obdachloser schleppt sich zu McDonald’s

Gegen 21.45 Uhr ging der Notruf bei der Polizei in Herne ein. Ein blutender Mann sei vor der McDonald’s-Filiale an der Straße „Am Westerfeld 2“ aufgetaucht. Ersten Angaben zufolge soll der Mann auf dem Möbelhaus-Parkplatz neben dem Schnellrestaurant attackiert worden sein.

Notarzt und Rettungsdienst eilten daraufhin zum Tatort, kümmerten sich vor Ort um das Opfer der Messer-Attacke. Anschließend ging es mit einem Rettungswagen in die Klinik. Zum Zustand des Mannes beruhigte eine Sprecherin der Polizei Bochum: „Lebensgefahr hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.“

Mordkommission ermittelt in Bochum

Eine Mordkommission der Polizei Bochum ist seit Montagabend im Einsatz. Sie muss nun ermitteln, was sich im Bereich der Herner McDonald’s-Filiale zugetragen hat. Zu weiteren Hintergründen konnte sich die Polizei Bochum am Dienstagnachmittag noch nicht äußern.

