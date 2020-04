Maskenpflicht in NRW beschlossen: Doch die Bürger stellen sich nur DIESE eine Frage

Lange hatte sich die Landesregierung geziert, nun ist es beschlossene Sache: Ab Montag gilt die Maskenpflicht in NRW!

Durch die Maskenpflicht in NRW soll das Coronavirus eingedämmt werden, Vorbild ist dabei die thüringische Stadt Jena. Dort gibt es seit über einer Woche keine Neuinfektionen mehr, nachdem dort die Maskenpflicht eingeführt wurde.

Maskenpflicht in NRW: Ab Montag Mundschutz im Öffentlichen Raum

Doch viele Menschen in NRW stellen sich bezüglich der Maskenpflicht vor allem eine wichtige Frage: Wo bekommen sie eine solche Maske her?

------------------------------------

• Mehr Themen:

>> Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Deutschland und weltweit erfährst du HIER.

Corona in NRW: Jetzt also doch! Maskenpflicht in NRW beschlossen ++ Gibt es genug Masken für alle?

Du hast Verdacht auf Corona? Das solltest du jetzt tun!

-------------------------------------

Bei Facebook diskutieren die Menschen über das Thema, viele sind einsichtig und verstehen, warum eine solche Maskenpflicht aus Sicht der Landesregierung unabdingbar ist.

Viele Menschen beschäftigt zurzeit nur eine Frage

Andere wollen keine Maske tragen, sobald sie einkaufen gehen oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Warum, das ist ihnen vielleicht selbst nicht unbedingt klar.

Das Coronavirus breitet sich in NRW immer weiter aus. Foto: imago images / Sven Simon

Doch die meisten Menschen fragen sich vor allem, woher sie eine solche Maske bekommen. Denn viele Apotheken haben schon lange keine Papiermasken mehr verfügbar.

„Dann soll die Regierung auch dafür sorgen, dass es genügend Masken gibt“

„Die Regierung will, dass wir Masken tragen, sollen sie doch welche ausgeben“

„Herr Laschet, wir warten auf ihre Zuteilung, da selbst online nichts mehr zur Verfügung steht“

„Dann erwarte ich die Maske jetzt im Briefkasten, dürfte ja kein Problem sein, sie allen Bürgern zur Verfügung zu stellen“

So lauten viele Kommentare bei Facebook. Viele Menschen verstehen nicht, wieso sie eine Maske, ein Tuch, einen Schal oder eine selbstgenähte Baumwollmaske tragen sollen.

+++ Coronavirus: Mundschutz jetzt Pflicht! SO kannst du ihn dir selbst nähen +++

Manche Menschen sehen den Sinn in den Masken

Doch es gibt auch andere Menschen, die das Problem genau erkannt haben.

„Absolut vernünftig. (...) Ich verstehe den Aufschrei nicht. Nach Einführung der Gurtpflicht wurde auch nicht jedem Autofahrer ein Gurt in den Briefkasten geworfen“

„Freiheiten wollt ihr alle, weil ihr ja alleine klar kommt. Aber euch selbst um ne Maske kümmern, das geht nicht?“

„Hätte schon längst sein müssen!“

+++ Coronavirus aktuell: Angela Merkel mit deutlicher Warnung – „Werden noch lange...“ ++ Erste deutsche Stadt verkündet jetzt DAS +++

Welche Strafen drohen bei Nicheinhaltung der Vorschrift eine Maske zu tragen?

Ob und wie sich die Menschen in NRW an die Maskenpflicht halten, wird sich ab Montag zeigen. Was ihnen droht, wenn sie sich nicht an das Verbot halten, steht noch nicht fest. Die Strafe wurde von der Landesregierung noch nicht definiert.

Verstößt du etwa gegen das Kontaktverbot und wirst mit zwei oder mehreren Personen auf der Straße erwischt, kostet dich das 200 Euro Strafe.

NRW-Innenminister Reul: „Wer nicht hören will, muss eben zahlen“

„Das sind harte Strafen“, weiß NRW-Innenminister Herbert Reul. „Aber wer nicht hören will, muss eben zahlen oder wird aus dem Verkehr gezogen. Es geht hier schließlich nicht um eine Kleinigkeit, sondern um die Gesundheit und das Leben von Millionen Menschen. Die Ordnungsämter und die Polizei werden die Maßnahmen mit Augenmaß, aber mit aller notwendigen Härte durchsetzen.“ (fb)