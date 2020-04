Maskenpflicht in NRW: HIER bekommst du noch einen Mundschutz

Na, ob DAS ausreicht?

Am Mittwoch hat die Landesregierung eine allgemeine Maskenpflicht in NRW verkündet. Das Ziel ist klar: Die Ausbreitung des Coronavirus muss weiter eingedämmt werden, idealerweise im Austausch mit weiteren Lockerungen der Shutdown-Maßnahmen im bevölkerungsreichsten Land der Bundesrepublik.

Der Erlass ist schon ab Montag, 27. April, verpflichtend, und auch, wenn (zumindest am Anfang) auch Halstücher und Schals als Mundschutz dienen dürfen, stellen sich nicht wenige die Frage: Woher bekommt man denn JETZT Schutzmasken her? Wonach im Zweifel so gut wie jeder hinter her ist?

Ein Mund-Nasen-Schutz. (Symbolfoto) Foto: imago images / Sven Simon

HIER bekommst du noch Mundschutz

Doch, keine Sorge! DER WESTEN zeigt dir, wo du noch Mundschutz bekommst!

Essen: Oberbürgermeister Thomas Kufen begrüßt die Maskenpflicht, hat aber klargestellt, dass jetzt nicht jeder Bürger eine Schutzmaske kaufen brauche. Schal oder Halstuch reichen schon aus.

Die Stadt hat gemeinsam mit der Feuerwehr eine Nähanleitung in mehreren Sprachen HIER zum Download bereitgestellt. Außerdem hat die Stadt als kurzfristige Notfallmaßnahme die Jugendberufshilfe, die GSE und andere Organisationen mit Stoff und Schnittmuster versorgt. Sie nähen Schutzmasken nach der Nähanleitung. Insgesamt werden aktuell laut Stadt 15.000 Masken gefertigt, die nach Fertigstellung dem Handel ausgeliefert werden.

Für alle, die nicht nähen können oder wollen, sind Masken in den meisten Schneiderein (u.a. Schneiderei Wermter, Rue Schneiderei, City Schneiderei) zu haben. Wegen der hohen Nachfrage solltest du aber einige Tage Wartezeit einkalkulieren. In der Nähstube in Frohnhausen werden Schutzmasken sogar kostenlos hergestellt. Die Idee kam von einem Syrer, der als Flüchtling nach Essen kam.

Bochum: Schneidereien und Händler sind erste Anlaufstellen in der Stadt. Auch Apotheken sollen jetzt öfter Nachschub erhalten.

Dortmund: Aktuell verkaufen der Basic-Bio-Supermarkt in der City sowie die beiden Edeka-Filialen in Huckarde und in der Gartenstadt Schutzmasken. Auch einige Rewe-Filialen, Stoffläden und die beiden Baumärkte der Stadt (Hellweg in Kley und Bauhaus in Aplerbeck) verkaufen sie.

Gelsenkirchen: Die Stadt teilt mit, dass die Belieferung von Mundschutz an den Handel schon anlaufe. Erste Anlaufstellen seien wie woanders zunächst Apotheken, aber auch Schneidereien. Zudem stellt sie nochmal klar, dass ein Schal oder ein Halstuch sowie das Einhalten der allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln ausreiche, um eine Ansteckungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren.

Duisburg: Ähnlich wie in anderen NRW-Städten sollen Schutzmasken problemlos im Handel, vor allem aber auch in Stoffläden und in Schneidereien zu erwerben sein. Doch auch hier weist die Stadt darauf hin: Schon Schal und ein einfaches Halstuch reichen aus, um die Verordnung zu erfüllen.

Oberhausen: Stoffläden, Apotheken, Supermärkte, Schneidereien, aber auch vereinzelt Kioske verkaufen einfache Schutzmasken.

Köln: Viele Händler wie Spielwarenläden, Modegeschäfte und Schneidereien bieten selbstgenähte Masken an. Die Stadt verweist auf ihre Webseite, wo einige Geschäfte aufgelistet sind, in denen man Masken kaufen kann. Auch die Handwerkskammer bietet eine Auflistung.

Münster: Die Stadt ruft zusammen mit den Kirchen und der Apothekerkammer zu einer Näh-Aktion auf. Dank der Unterstützung vieler Apotheken sei es möglich, ehrenamtlich genähte Mund-Nase-Masken kostenlos an die Menschen zu verteilen. Infos zu Sammel- und Ausgabestellen gibt es bei der städtischen Corona-Hotline (0251 492 1077) und unter www.kirchen-in-muenster.de.

Zu Versorgungsengpässen wird es also zum Glück nicht kommen. Grundsätzlicher Tipp, der für alle Wohnorte gilt: Wer Schal oder Halstuch nicht auspacken will, schaut einfach in Schneidereien nach. Oder man achtet beim normalen Einkauf einfach auf Schutzmasken im Sortiment. (mg)